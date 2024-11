“Cultura em Toda Parte” chega em Guarapari com programação gratuita neste sábado (23)

Fotos: divulgação

O projeto Cultura em Toda Parte chega a Guarapari neste sábado (23) trazendo uma programação diversa e gratuita que promete encantar o público de todas as idades. O evento contará com palestra, oficina, apresentações circenses e shows musicais, celebrando a diversidade da cultura capixaba.

A programação terá início às 09h, no Centro Cultural Casa Sinestésica, na Praia do Morro. À tarde, as atividades se concentram na Praça Paris, começando às 17h. A coordenadora do projeto, Marinilce Pereira, destacou a importância do evento:

“O projeto visa impactar as comunidades visitadas por meio de apresentações culturais e intervenções artísticas, promovendo a valorização da cultura capixaba. Além disso, busca estimular a economia criativa local, incentivando a participação da comunidade nas atividades culturais e gerando oportunidades para o desenvolvimento econômico sustentável nas regiões por onde passa.”

Programação

A primeira atividade será às 09h, com a palestra “O Despertar das Memórias Afetivas e Olfativas”, ministrada por Dani Nogueira. A artista vai conduzir uma experiência que combina memória, afeto, olfato e arte, com dinâmicas interativas, apresentação de conceitos e exemplos de outros artistas brasileiros. As inscrições podem ser feitas pelo formulário, clicando aqui.

Em seguida, às 10h30, a oficina de expressão corporal, conduzida por Thaís do Gueto, propõe explorar como o corpo pode expressar e se conectar com a música, incentivando o autoconhecimento e o diálogo entre os participantes. Os interessados podem se inscrever clicando aqui.

Confira a programação completa para a Praça Paris:

17h – Atração circense – Circando: Uma Vivência Circense | Ulisses Nogueira

18h – Show musical – Viagem Musical com BoneVIX: Explorando o Som do Trombone | BoneVIX

19h – Show de Rap – Unção Verbal | Ricardo Martins, Paulo Profeta, Jhon Jones e DJ Jerê

20h – Show de Rap, Trap e Afrobeat – W.I., DoRio e DJ Negga

21h – Show de Samba – Território do Samba: Festa das Ciatas | Grupo Festa das Ciatas

Dani Nogueira Ulisses Nogueira Grupo Festa das Ciatas e BoneVIX

Para encerrar o sábado, a Casa Sinestésica será palco de um Sarau a partir das 22h, reunindo música, poesia e arte em apresentações especiais.

Sobre o projeto

O Cultura em Toda Parte 2024 é um projeto da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult ES), que leva arte e cultura gratuitamente para várias regiões. Gerido pelo Instituto Raízes e o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), com recursos da Lei Paulo Gustavo, o evento oferece uma programação diversificada, promovendo a cultura capixaba por meio de shows, oficinas e apresentações.

Serviço:

Cultura em Toda Parte 2024 – Guarapari

Data: 23 de novembro (sábado)

Horário: a partir das 9h

Entrada gratuita

Local: Casa Sinestésica – Av. Barcelona, 192 – Praia do Morro, Guarapari

Saiba mais pelo @institutoraizes.