Curta-metragem com imagens raras de Guarapari será exibido em sessão gratuita nesta quinta (03)

Um exemplar do legado de imagens antigas da “cidade saúde” feitas pelo cineasta amador Ernst Bergmann (1921-2015) será revelado nesta quinta-feira (03), às 19h, no Cine na Aldeia, no cais de Perocão, em Guarapari. Com direção e roteiro de Adriana Jacobsen, o curta-metragem “Guarapari Revisitada” resgata paisagens do cotidiano do balneário captadas nos anos 60 pelo realizador alemão nos primeiros tempos do namoro com a escritora vila-velhense Marilena Vellozo Soneghet Bergmann. A exibição é gratuita e ao ar livre.

O filme foi contemplado pelo Edital 008/2023 da Prefeitura de Guarapari (Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura – Setec) através da Lei Paulo Gustavo/Ministério da Cultura/Governo Federal. A realização é de Adriana Jacobsen/Monazita e Instituto Marlin Azul.

O olhar de Bergmann

Falecido aos 94 anos de idade, o engenheiro alemão Ernst Alexander Rudolf Bergmann chegou em 1960 ao Espírito Santo para trabalhar na implementação do grande polo siderúrgico capixaba. Dois anos depois, aos 42 anos, casou-se com Marilena Soneghet, na época com 21 anos. Sobrinha do falecido Heliomar Carneiro da Cunha, um dos fundadores do Clube Siribeira, Marilena é escritora, poetisa, compositora, membro da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras. O casal viveu mais de 50 anos juntos até o falecimento de Bergmann, em 2015.

Inspirado por um olhar sensível e atento, o cineasta alemão amava registrar com sua câmera em 8mm e Super 8 cenas do cotidiano do estado e de outras partes do mundo durante viagens feitas ao longo da vida e, em grande parte, ao lado de Marilena. O acervo no estado inclui registros coloridos, únicos e raros de Guarapari nunca disponibilizados para visualização pública.

“Guarapari Revisitada” celebra imagens do calçadão e da praia, da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e das ruas principais do centro e ainda revela momentos culturais do lugar como cenas dos antigos carnavais. Após o falecimento do esposo, Marilena assumiu a guarda de todo o acervo visual do cineasta integrado por imagens do Brasil e do mundo. Este material passou por um processo de digitalização e recuperação através de projeto realizado pelo Instituto Marlin Azul, contemplado pelo Edital de Preservação e Memória da Secult-ES, a partir de recursos da Lei Paulo Gustavo/Ministério da Cultura/Governo Federal.

Sobre a diretora

Adriana Jacobsen é diretora e pesquisadora, licenciada em Letras pela UFES, graduada e mestre em Ciência da Comunicação pela Universidade Livre de Berlim (Alemanha). Dirigiu o documentário em longa-metragem “Outro Sertão”, prêmio especial do júri do 46º Festival de Brasília, prêmio do público para melhor documentário nacional da 37ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e os prêmios de melhor filme, direção e uso de arquivo no 13º Festival Internacional de Cinema de Arquivo, entre outros.

Dirigiu curtas-metragens e fez a coordenação geral da organização de dois arquivos audiovisuais: Acervo “Outro Sertão”, para o Museu Judaico de SP, e “Acervo Bergmann”, para o Instituto Marlin Azul e a Midiateca Capixaba. É membro do Instituto Marlin Azul, em Vitória, ES. Atua na realização audiovisual e preservação da memória, na preservação e organização de acervos e histórias.

SERVIÇO

Sessão de cinema gratuita ao ar livre

Lançamento do filme “Guarapari Revisitada”

Classificação Livre

Roteiro e Direção: Adriana Jacobsen

Sinopse: Imagens inéditas de Guarapari, produzidas pelo cineasta amador Ernst Bergmann, são trazidas à vida pelas lembranças de sua viúva, a escritora Marilena Soneghet Bergmann. Em companhia do casal em início de namoro, revisitamos Guarapari, bucólica e encantadora, na década de 1960. A história convida a uma reflexão sobre as alterações paisagísticas decorridas desde então, permanências e transformações.

Data: Quinta-feira (03/10)

Horário: 19h

Local: Cine na Aldeia – Cais de Perocão (Guarapari-ES)

