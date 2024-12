De Anitta a Wesley Safadão: fim de ano está recheado de shows em Guarapari

Anitta é a atração principal do pré-réveillon do Brava Beach Club. Foto: reprodução.

Os moradores e turistas de Guarapari que desejam celebrar o penúltimo e o último dia de 2024 com muita música e diversão terão ótimas opções nas principais casas de shows da região. Confira a programação dos eventos confirmados no P12 Guarapari, Multiplace Mais e Brava Beach Club, que prometem animar o litoral capixaba.

Brava Beach Club

A cantora Anitta, indicada ao Grammy 2025 na categoria de Melhor Álbum de Pop Latino, será a principal atração do Pré-Réveillon do Brava Beach Club, na Enseada Azul, no dia 30 de dezembro. A noite também contará com o duo de DJs Cat Dealers, que misturam pop, funk e música eletrônica.

Já no dia 31 de dezembro, a festa continua com os shows do grupo Jeito Moleque e do duo Dubdogz, prometendo encerrar o ano em grande estilo.

Ingressos: disponíveis no site Zig Tickets

P12 Guarapari

O P12 Guarapari, um dos destinos mais procurados por capixabas e turistas, prepara um Pré-Réveillon especial com grandes nomes da música brasileira. No dia 30 de dezembro, o palco do maior espaço de entretenimento do Estado receberá Wesley Safadão e Natanzinho Lima, garantindo muita animação e música de qualidade.

Ingressos: Q2Ingressos

Multiplace Mais

Em Meaípe, o Multiplace Mais apresenta uma programação diversificada para o fim de ano. Na segunda (30), a casa de shows receberá a consagrada dupla sertaneja Bruno & Marrone. Com quase 40 anos de carreira, os goianos prometem um show repleto de clássicos românticos do sertanejo.

Para o dia 31 de dezembro, o tradicional Réveillon Mais promete ser uma experiência inesquecível, unindo boa música, gastronomia de alta qualidade e infraestrutura de ponta. O evento contará com:

Atrações musicais:

Grupo Revelação

Breno & Bernardo

Flavinha Mendonça

DJ Koreia

DJ Ivo Furtado

Local: Praia de Meaípe

Ingressos: Brasil Ticket