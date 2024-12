Descubra as praias e atrativos de Anchieta neste verão

Fotos: divulgação/PMA

O calor do verão chegou com tudo, e as praias de Anchieta se destacam como excelentes alternativas para aproveitar os dias quentes e se refrescar. O município conta com 23 praias que agradam a todos os gostos: desde as mais calmas e familiares até as agitadas, urbanizadas e bucólicas.

As praias de águas tranquilas são ideais para quem busca momentos relaxantes com a família. Próximo à sede de Anchieta, você encontra praias como Boca da Baleia, Quitiba, Além, Santa Helena, Balanço e Marvila. Todas essas são perfeitas para piqueniques e um dia agradável em contato com a natureza.

Outras praias também compõem o belo litoral de Anchieta, como Areia Preta e Costa Azul, localizadas em Iriri, além de Castelhanos e Ubu, que oferecem ótima infraestrutura. Em Parati, é possível apreciar a tranquilidade enquanto observa os barquinhos de pesca. Nessas regiões, também há excelentes opções de restaurantes, bares e pousadas para completar a experiência.

Para quem gosta de atividades ao ar livre, uma dica é explorar o litoral de Anchieta de bicicleta ou caminhar pela areia no fim da tarde, sentindo a brisa do mar e aproveitando o cenário paradisíaco.

Além das praias

Se a opção não for a praia, Anchieta oferece dois circuitos turísticos rurais: Imigrantes e Vale Viver Corindiba. Esses locais contam com empreendimentos que dispõem de piscinas, bicas e córregos para um dia refrescante em meio à natureza.

Na sede do município, os visitantes podem desfrutar de passeios culturais e ecológicos. Um dos destaques é o passeio de barco pelo rio Benevente, que revela a beleza do manguezal e as Ruínas Jesuíticas. Também é possível conhecer mais sobre a história e a cultura local no Centro Cultural e no Museu do Santuário Nacional de São José de Anchieta.

Para complementar o roteiro, não deixe de visitar o mercado de peixes, as igrejas centenárias, como a da Penha, e os históricos poços dos jesuítas. Anchieta é um destino que oferece opções variadas para todos os gostos, garantindo experiências memoráveis.

*Com informações da Prefeitura de Anchieta.