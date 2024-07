Dia C do Sicoob Sul Litorâneo leva diversão e saúde para população de Guarapari

Fotos: HM Comunicação

O Sicoob Sul Litorâneo realizou no último sábado (06) uma série de ações do Dia C, um marco de solidariedade e voluntariado promovido pelo Sistema OCB/ES e suas cooperativas associadas. A campanha mobilizou as 18 agências em 14 municípios do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Em Guarapari, a Praça Philomeno Pereira Ribeiro, conhecida como Praça da Itapemirim, recebeu diversas atividades, como recreação infantil, serviços de saúde e vacinação.

Para Rubiana Marchesi, gerente da agência Sicoob no Aeroporto, ressaltou a importância da ação para a população, também como parte do cooperativismo.

Rubiana Marchesi, Karina Orlandi e Cônera Pessin, gerentes das agências de Guarapari

“Por ser cooperativa, nós temos esse lado humano que, além de trazer esse lado personalizado, tudo o que os nossos associados investem na cooperativa nós trazemos como retorno para a comunidade, como essa e outras ações que o Sicoob promove.”

O morador de Guarapari Marcos dos Santos aproveitou o evento para colocar a saúde em dia. “É muito importante, porque nós precisamos prevenir. Eu acho uma ação maravilhosa e outras empresas deveriam fazer essas ações. É muito importante para Guarapari e toda a população”, afirmou.

Marcos dos Santos Ana Paula e os filhos

Já Ana Paula de Souza foi ao evento para o dia levar os filhos para se divertirem na recreação montada pelo Sicoob Sul Litorâneo. “Aqui eles podem se divertir e aprender coisas novas. Eles adoraram os brinquedos, trenzinho, os picolés, tudo estava maravilhoso”, elogiou.