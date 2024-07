Dia C: Sicoob Sul Litorâneo prepara ações de solidariedade nas cidades onde atua

O Dia de Cooperar, conhecido como Dia C, é um marco de solidariedade e voluntariado promovido pelo Sistema OCB/ES e suas cooperativas associadas. Este ano, as cooperativas do Sicoob Espírito Santo estão preparando uma série de ações sociais e eventos comunitários que destacam o compromisso com o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde atuam.

O Sicoob Sul Litorâneo, além de realizar uma campanha de doação de alimentos, mobilizando todas as suas 18 agências em 14 municípios do Espírito Santo e Rio de Janeiro, vai promover uma série de eventos gratuitos neste sábado, dia 6. Guarapari, Anchieta, Alfredo Chaves, Piúma e Iconha estão na lista de cidades que receberão as atividades, que vão incluir desde serviços de saúde e orientações de educação financeira até recreação para crianças e atrações culturais.

No Espírito Santo, Itapemirim e Viana também receberão o evento. Já no Rio de Janeiro, as cidades de Rio Bonito, Cordeiro, Cantagalo, Paraíba do Sul e Conceição de Macabú terão ações.

“A iniciativa de arrecadação de alimentos do Sicoob Sul Litorâneo é um exemplo de como o espírito de cooperação pode transformar vidas. É gratificante ver os nossos associados e os colaboradores das nossas agências mobilizadas para apoiar nossa causa, fortalecendo os laços comunitários e promovendo a solidariedade”, comenta o Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Sul Litorâneo, Fábio Antônio Novaes.

Além da singular, as outras cooperativas do sistema regional estão preparando uma série de ações beneficentes, além de participação em eventos que devem mobilizar centenas de pessoas nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. As iniciativas estão detalhadas em www.comunidadesicoob.com.br/notícias.

O Sicoob

O Sicoob ES completou 35 anos este ano e, em 2023, foi reconhecido como o Maior Grupo Empresarial do Estado, segundo o Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo. O sistema regional, sediado no Espírito Santo, conta com 196 pontos de atendimento, mais de 780 mil associados e atua também no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP), por meio de seis cooperativas singulares: Sul Litorâneo, Sul, Coopermais, Sul-Serrano, Credirochas e Conexão.

O Sicoob ES integra um sistema nacional que conta com mais de 8 milhões de associados, estando presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O sistema ocupa a liderança entre as instituições financeiras com o maior número de agências no Brasil, superando 4,6 mil pontos de atendimento e comemorando ser a única instituição financeira presente em mais de 400 municípios.

Conheça as ações:

Guarapari

Data: 06/07

Horário: 09:00h a 12:00h

Local/Endereço: Praça Guarapari/ES

Principais Atividades: Recreação infantil, brinquedos, pintura facial, teste de glicemia capilar, aferição de pressão, testes rápidos de dst, planejamento familiar como vasectomia, laqueadura, métodos contraceptivos, vacina de influenza, pipoca, algodão doce, picolé, suco, frutas.

Expectativa de Público: 800

Anchieta

Data: 06/07

Horário: 08:00h a 11:00h

Local/Endereço: Praia Central, Anchieta/ES

Principais Atividades: Café da manhã, vôlei adaptado para a melhor idade, aerodança, corrida de praia, recreação infantil, brinquedos infláveis, pipoca, aferição de pressão, medição glicêmica, corte de cabelo, inscrições para mamografia – Prevenir 2024.

Expectativa de Público: 600

Alfredo Chaves

Data: 06/07

Horário: 09:00h A 12:00h

Local/Endereço: Praça Colombo Guardia, Centro, Alfredo Chaves/ES

Principais Atividades: Alongamento, recreação para as crianças, educação financeira, orientações de saúde, orientação nutricional, aferição de pressão, avaliação antropométrica, recolhimento de pilhas e baterias, atração cultural Bloco Afro Baobá, carretão da alegria, pipoca, algodão doce, picolé.

Expectativa de Público: 800

Iconha

Data: 06/07

Horário: 08:30 a 11:30

Local/Endereço: Praça Central, Iconha/ES

Principais Atividades: carretão da alegria, Recreação para crianças, brinquedos infláveis, pipoca, aula de alongamento, educação financeira

Expectativa de Público: 800

Piúma

Data: 06/07

Horário: 08:00h a 11:00h

Local/Endereço: Avenida Prefeito José de Vargas Scherrer, trecho do complexo esportivo William Damasceno – Piúma/ES

Principais Atividades: Aula de alongamento, recreação, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, suco, educação financeira, danças. Pintura facial, animações, futebol de campo, vacinação, aferição de pressão, teste de glicemia.

Expectativa de Público: 600

*Com informações do Sicoob Sul Litorâneo.