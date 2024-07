‘Divertidamente 2’ terá sessão inclusiva para pessoas com Síndrome de Down e TEA em Guarapari

O Cine Ritz, no Shopping Guarapari, realiza neste domingo (14), às 13h30, uma Sessão Inclusiva para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down e outros transtornos que acarretam a hipersensibilidade sensorial. O filme em cartaz será a animação “Divertidamente 2”.

Durante a exibição, as luzes permanecerão parcialmente acesas, o volume do som será reduzido, a movimentação é livre e as portas permanecerão abertas; não haverá trailers e comerciais.

A sessão é aberta ao público e o valor dos ingressos para todos é de R$ 12.