Duas pessoas são presas pela PMES e PCES durante cumprimento de mandado em Guarapari

Foto: divulgação/Sesp

Policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) foram acionados, na tarde dessa quarta-feira (07), para dar apoio à Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) em Anchieta no cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Kubitschek, em Guarapari. Durante a ação, duas pessoas foram detidas e drogas, munição, dinheiro e um objeto criado para traficar entorpecentes foram apreendidos.

Policiais militares e civis foram ao endereço e, ao se aproximarem do local, viram que uma pessoa estava fugindo pelos fundos da casa. Imediatamente, os militares entraram na residência e perceberam que o homem de 37 anos havia pulado um barranco de, aproximadamente, sete metros de altura e caído no quintal de um vizinho. Uma equipe que estava fazendo o cerco no entorno da residência viu o suspeito tentando sair do imóvel em que havia pulado e retornando ao perceber a presença policial.

Quando os policiais se aproximaram, o homem tentou resistir à prisão os empurrando, mas ele foi contido e, com ele, foram encontrados 11 pinos de cocaína e R$ 174 em espécie. Na parte de cima do barranco por onde o suspeito fugiu, mais 28 pinos de cocaína foram encontrados. Seguindo com as diligências na residência, os militares localizaram, no quarto de outro indivíduo, de 22 anos, oitos pinos de cocaína, 15 buchas de maconha, uma munição calibre 380 e uma balança de precisão. O homem confessou ser o proprietário dos materiais ilícitos.

Os militares também localizaram um apetrecho conhecido como “vai-e-vem”, criado pelos suspeitos para o tráfico dos ilícitos, que consiste em uma linha amarrada em uma sacola, em que eles “pescam” o dinheiro dos usuários e entregam as drogas por meio dessa sacola. Com diversas câmeras espalhadas pelas ruas, os suspeitos conseguem ver quando a PMES está se aproximando e ficam escondidos dentro da casa.

Todo o material apreendido e os dois suspeitos detidos foram levados para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

*Com informações da Secretaria Estadual de Segurança.