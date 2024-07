Edifício Platinum: Praia do Morro recebe segundo empreendimento do Top 6 da Ideally Construtora

Foto: Thiago Montes/Ideally

A Ideally Construtora entregou mais um edifício em Guarapari no último sábado (06). Trata-se do Platinum, localizado na orla da Praia do Morro. Com apenas dois apartamentos por andar e todos com vista para o mar, o novo empreendimento, parte do Top 6 da empresa, inclui uma área de lazer com spa, espaço gourmet, espaço fitness, playground e uma vista espetacular.

“Temos uma sensação de dever cumprido e muita gratidão a Deus e toda a nossa equipe. Está sendo um período de muito trabalho, esse é o segundo empreendimento (do Top 6) que estamos entregando e tem mais dois para serem entregues neste ano. Muito feliz com o resultado”, comemorou o sócio proprietário da Ideally, Rodolfo Mai.

Thiago Gobbi, Jucinei Gabriel, Rodolfo Mai e Sinval Cardoso. Fotos: HM Comunicação.

Entregue com fechaduras eletrônicas, proporcionando aos moradores maior praticidade e segurança, o Platinum tem a tecnologia como um dos seus principais diferenciais. Essas fechaduras podem ser acessadas sem o uso de chaves tradicionais, oferecendo um acesso mais conveniente e seguro.

Além disso, cada apartamento contará com duas tomadas inteligentes, que podem ser controladas por comando de voz. Isso permite que os moradores programem o funcionamento de eletrodomésticos e outros dispositivos eletrônicos de forma fácil e eficiente.

Para complementar, cada novo proprietário receberá uma unidade do dispositivo Alexa, que possibilitará a integração e o controle por voz de diversos equipamentos no apartamento, elevando o conforto e a conveniência para um novo patamar. “Pensamos nesses itens para agregar valor ao nosso cliente, e o resultado está aí com nossos clientes muito satisfeitos, feliz, essa é a busca do nosso trabalho”, completou o empresário.

Depoimentos

Denise Lima e Thiago Piassarolo

“Já conhecíamos a Ideally, muito tradicional em Guarapari. Esse apartamento foi amor à primeira vista, quando vi aquele mar foi encantador. O apartamento é muito espaçoso, muito grande e com um acabamento de primeira. A negociação com a Ideally foi bastante tranquila, chegou aonde nós queríamos e conseguimos fechar um negócio bom para todos” – Denise Lima e Thiago Piassarolo, empresários.

Antônio Maia

“Quando visitei esse apartamento não quis conhecer outros, quando olhei essa vista gostei imediatamente. Tenho um sentimento de satisfação, porque vale a pena o investimento, é muito bem-acabado” – Antônio Maia, economista.

Sintia Pedrosa e Cassio Heleno Vassuler

“Eu e meu marido viemos aqui, negociamos e fechamos esse apartamento. Já temos outro da Ideally aqui na cidade, e gostamos muito do jeito da construtora e do que a corretora nos mostrou em outros prédios. Nos passou muita confiança quanto ao prazo de entrega do apartamento. Fiquei muito feliz ao ver tudo pronto, muito lindo!” – Sintia Pedrosa e Cassio Heleno Vassuler.

Top 6 Ideally

As entregas do Edifício Platinum e do Edifício Lúcia Pandolfi fazem parte do conjunto de empreendimentos “Top 6”, lançados pela Ideally Construtora em dezembro de 2021.

Os empreendimentos da Ideally Construtora se destacam pelo alto padrão de acabamento, incluindo pisos em porcelanato, fachadas com design moderno e tecnologias sustentáveis, como o aproveitamento de água da chuva, instalação para carro elétrico e energia solar para áreas comuns.

A Ideally Construtora é reconhecida pela excelência, recebendo o selo ISO 9001 por 8 anos consecutivos e recentemente conquistando o prêmio nacional Prevision de gestão e planejamento de obras. Investir em um imóvel nunca foi tão vantajoso. O preço do metro quadrado na orla da Praia do Morro, em Guarapari, tem atingido em média R$14.900,00.

Conheça os Prédios do “Top 6”

– Edifício Lúcia Pandolfi – Praia do Morro: Entregue!

– Edifício Platinum – Praia do Morro: Entregue!

– Spazio Azuli – Praia do Morro: Em obra

– Toulon – Praia do Morro: Em obra

– Art Life – Praia da Cerca: Em obra

– Exclusive – Praia da Costa, Vila Velha: Em obra

*Com informações da Ideally Construtora.