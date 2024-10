Eleições 2024: movimento tranquilo e votos de candidatos marcam manhã deste domingo (06) em Guarapari

Movimento na Escola Costa e Silva na manhã deste domingo (06). Fotos: HM Comunicação.

Eleitores votaram com tranquilidade nas principais seções eleitorais de Guarapari na manhã deste domingo (06), apesar da movimentação logo cedo com a abertura das seções às 08h. No município, 100 mil pessoas estão aptas a votar.

Dausa Borges e Aparecida Silva Roni Mendes e Adriana Moreira

Para o casal Roni Mendes e Adriana Moreira, que votou em Meaípe, ir às urnas cedo possibilita um domingo livre para ser aproveitado. “Nós já temos o hábito de acordar cedo, viemos logo cedo para ter o dia livre”, comentou o casal, que já foi com todos os documentos e colinha para a votação.

Aos 93 anos, Dausa Borges fez questão de sair de casa para exercer o direito do voto. A eleitora votou pela manhã na Praia do Morro: “Precisamos dessa consciência para conservar a cidade e orientar os jovens. Ainda reconheço, no meio político, pessoas excelentes”, afirmou.

Candidatos votam

Zé Preto votou em Condados

O primeiro candidato a ir às urnas foi Zé Preto (PP), que compareceu à Escola Adalgiza Marvila, em Condados, por volta de 09h15. O candidato chegou ao lado da esposa, filhas, genro e da neta. “Fizemos uma campanha equilibrada, justa e com muito diálogo. Percorremos a cidade toda, ouvimos as demandas dos bairros, dos moradores, comerciantes, empresários, servidores públicos. Nesse período, recebemos apoio do governo do estado, de deputados estaduais e federais. Todos para desenvolver nossa cidade, cuidar das pessoas. Então, estou muito feliz e motivado, porque a resposta das ruas é por nossa eleição. Agora a gente espera a decisão dos eleitores”, disse Zé.

Emanuel Vieira votou na Praia do Morro

Emanuel Vieira (União Brasil) esteve no Cedtec, na Praia do Morro, para votar. O político expressou otimismo para o resultado deste domingo. “Fizemos uma campanha limpa, alegre e sem recursos públicos, e mesmo assim conseguimos fazer uma campanha de igual para igual com os nossos adversários. Nós crescemos muito na reta final, e a expectativa é que no final do dia tenhamos Emanuel prefeito de Guarapari”, afirmou.

Rodrigo Borges votou na Praia do Morro

Rodrigo Borges, que também votou no Cedtec, celebrou a democracia e desejou um processo pacífico. “Tenho muita gratidão por uma campanha propositiva. Temos a esperança de fazer um mandato sério e uma prefeitura digna para a cidade, que está precisando muito. Hoje é um dia de alegria, em que o povo vem para as urnas da melhor maneira, que seja um processo idôneo, sem confusão. Vamos fazer o melhor para nossa cidade. Tivemos uma campanha crescente, viva e que animou. As pessoas viram que temos propostas para a cidade e esperamos a vitória”, analisou Rodrigo.

Ocorrências

Escola Guarapari (Normal), no Centro Escola Zenóbia Leão, São Judas Tadeu

De acordo com o Tribuna Regional Eleitoral (TRE-ES), duas urnas apresentaram problemas em Guarapari e uma em Anchieta, mas não precisaram ser substituídas. Já o monitoramento da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) não identificou nenhuma ocorrência ou prisões na região.

O folhaonline.es percorreu os principais locais de votação de Guarapari e percebeu um aumento de santinhos nas ruas nas proximidades das seções eleitorais em relação à eleição passada, além de carros muito adesivados. As práticas configuram crime eleitoral.

Veja fotos das primeiras horas de votação em Guarapari