Eleições 2024: PL e PT oficializam candidatos à prefeitura de Guarapari

Na corrida pela Prefeitura de Guarapari, o Partido Liberal (PL) e o Partido dos Trabalhadores (PT) oficializaram os nomes de seus candidatos durante convenções partidárias realizadas recentemente.

Partido Liberal (PL)

O Partido Liberal (PL) confirmou na última quinta-feira (1º), o nome do deputado estadual Delegado Danilo Bahiense como candidato à Prefeitura de Guarapari. O Pastor Daniel Almondes (PL) será o vice na chapa. A convenção partidária no município contou com a presença de parlamentares do PL, como o presidente do partido, senador Magno Malta.

Foto: divulgação

Durante seu discurso, Bahiense destacou a bandeira da segurança pública e defendeu a criação da Guarda Municipal em Guarapari. “Como pode uma cidade com 124.656 moradores não ter uma Guarda Municipal? É direito previsto em lei desde 1989. Para piorar: sequer temos uma secretaria para debater a segurança pública e fazer a diferença para proteger a nossa população”, enfatizou.

Em 2018, Bahiense foi eleito para seu primeiro mandato como deputado estadual, sendo reeleito em 2022 para seu segundo mandato na Assembleia Legislativa.

Partido dos Trabalhadores (PT)

O Partido dos Trabalhadores de Guarapari oficializou os nomes na disputa pelas eleições de 2024 em convenção realizada neste domingo (4). O ex-vereador Oylas Pereira foi confirmado como pré-candidato à prefeitura, tendo a professora Gilcéia Gonçalves (PT) como vice. Durante o encontro, também foram oficializados os 14 candidatos a vereadores da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) no município.

Foto: divulgação

Oylas afirmou que a campanha será voltada para os temas de maior relevância e urgência no município e destacou a necessidade de inclusão na sociedade e o envolvimento dos jovens no cenário político.

“Vivemos num mundo onde o processo tecnológico anda a passos largos, e a transição etária do ponto de vista administrativo precisa ser feita com urgência. A juventude precisa estar diretamente compondo os nossos quadros administrativos”, afirmou.