Eleições: pesquisa Brand aponta liderança de Léo Português em Anchieta com 46,5%

Léo Português e o candidato a vice, Renato Lorencini. Foto: divulgação.

A pesquisa realizada pela Brand Consultoria, encomendada pela Multimidia Comunicação Ltda, que inclui a Rádio Band FM e TV Guarapari, traz boas notícias para Léo Português (PSB), candidato a prefeito de Anchieta. Divulgado nesta quinta-feira (03), o levantamento aponta que Léo lidera as intenções de voto com 46,5%, podendo alcançar até 51% dentro da margem de erro, consolidando sua posição como favorito para as eleições deste domingo (06).

Em comparação, Marquinhos Assad (Podemos) possui 33,3% das citações, enquanto Luiz do Esporte (PL) aparece com 11,8%. Votos brancos, nulos e indecisos somam 1% e 7,5% não souberam ou não responderam.

O Instituto Brand, com 17 anos de experiência e credibilidade em pesquisas eleitorais, registrou a pesquisa no sistema PesqEle do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-05877/2024. Com 400 entrevistas realizadas entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2024, a pesquisa possui um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 4,8 pontos percentuais, reforçando a precisão dos dados apresentados.