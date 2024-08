Ensino Médio do Espírito Santo está entre os melhores do país no Ideb

Fotos: reprodução/Sedu

O Espírito Santo ficou entre os primeiros colocados das redes Estaduais de Ensino do Brasil, na etapa do Ensino Médio, com 4,8 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Nos anos iniciais da educação básica ficou em 5º lugar com 6,3 e nos anos finais do Ensino Fundamental em 3º lugar com nota 5,3. Os resultados foram divulgados nesta quarta-feira (14) pelo Ministério da Educação (MEC) e demonstram uma melhora nos indicadores do Estado em todas as etapas avaliadas.

Esses resultados representam um avanço significativo, comparando-se com a última edição do Ideb 2019, que foi realizada antes do período de pandemia. A comparação com 2021 é inviável, haja vista as consequências no processo de aprendizagem bem como as condições de realização do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) no período de pandemia do Coronavírus (Covid-19).

“Estamos felizes pelo esforço que estamos fazendo e conseguimos o melhor resultado da série histórica. Estar em primeiro lugar no Ensino Médio é um orgulho. O Espírito Santo é o único estado com nota superior a cinco em aprendizagem. Enfrentamos e superamos uma pandemia global e esse resultado mostra nossa capacidade de recuperação. Por isso, temos que parabenizar a todos os profissionais que trabalham na educação”, comentou o governador Renato Casagrande.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, reforçou que, em toda política pública, as melhorias vêm com desafios. “Temos muito o que comemorar. Tivemos bons resultados, mas temos também alguns desafios. Desafios que são da educação pública brasileira, isso é nível Brasil, e não apenas o Espírito Santo. Mas como responsáveis pela gestão da Rede Pública de Ensino do Estado, temos que fazer a nossa parte para o Brasil começar a mudar. Temos buscado nos responsabilizar também pelos estudantes das redes municipais, não focando nossos esforços apenas na rede estadual. Afinal, eles também serão estudantes da rede estadual em algum momento. Por isso, estamos investindo recursos financeiros e acompanhando o desenvolvimento dessas escolas para fortalecer ainda mais os resultados obtidos”, afirmou.

Há vários fatores que explicam a melhoria do Ideb no Espírito Santo. Dentre eles, destacam-se ações implementadas pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) com foco na diminuição das desigualdades educacionais, tais como: o desenvolvimento de ações de intervenção pedagógica que visam mitigar as desigualdades e dificuldades de aprendizagem; o apoio aos municípios por meio do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes); o monitoramento da frequência dos estudantes; a implementação e fortalecimento da metodologia da Busca Ativa Escolar; e o monitoramento do aprendizado dos estudantes por meio das avaliações externas para subsidiar as intervenções pedagógicas.

*Com informações do Governo do Estado.