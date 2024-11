Equipe de transição de Rodrigo Borges cobra ações da atual gestão para evitar desabastecimento em Guarapari

Representantes da nova gestão se reuniram novamente nesta sexta-feira. Fotos: divulgação.

A equipe de transição do prefeito eleito de Guarapari, Rodrigo Borges, realizou, nesta sexta-feira (22), mais uma reunião para analisar os dados fornecidos pela gestão do atual prefeito, Edson Magalhães. O grupo tem se dedicado a entender a situação administrativa e fiscal do município, visando garantir uma transição eficiente e o início do novo governo em janeiro de 2025.

De acordo com o cientista político Thomaz Tommasi, membro da equipe, o trabalho começou ainda em outubro, mas só em novembro houve a oficialização do grupo pela atual gestão.

“A gente começou o trabalho já no mês de outubro, mas a equipe de transição é nomeada pela atual gestão agora em novembro. Esse primeiro trabalho é um trabalho de diagnóstico, de como está a situação fiscal da cidade, como que está a organização administrativa, como que as secretarias se comportam hoje, até mesmo entender como as políticas públicas estão sendo desenvolvidas na cidade. Esse é o primeiro trabalho que a gente fez, a gente conseguiu ter acesso a muitas informações, a gente recebeu e conversou com vários secretários da administração atual e até aqui a gente fez um levantamento, em termos de diagnóstico.”

Desenvolvimento de políticas públicas

Tommasi afirmou que o momento atual é dedicado à reestruturação da administração pública. “A fase atual é que a equipe de transição se encontra, é na reestruturação da máquina pública, na reestruturação das secretarias, porque é necessário entender que algumas políticas públicas durante os anos da atual gestão, elas foram sendo colocadas em segundo plano, por exemplo, em política de turismo, de desenvolvimento econômico da cidade, não foram bem desenvolvidos e não tinham um lugar cativo, eu diria assim, na administração. E essa equipe está se debruçando em montar uma estrutura que seja favorável ao desenvolvimento das políticas públicas para o povo de Guarapari.”

Saúde

A equipe de transição segue empenhada em estruturar uma administração eficiente, capaz de atender às demandas da população e enfrentar os desafios do próximo governo. Segundo Tommasi, a saúde é uma das áreas prioritárias nesse contexto. “Hoje a gente observa, por exemplo, uma atenção maior na saúde e a necessidade de a gente ter algum tipo de insumos material de consumo, que é chamado de ‘matmed’, que a gente precisa que estejam bem estruturados para a entrada do ano de 2025”, finalizou.

Desabastecimento

A chegada do verão e o consequente aumento populacional, que eleva o número de habitantes de cerca de 130 mil para mais de um milhão, é outro ponto de atenção da equipe. “A preocupação maior é que a gente está falando de uma transição de um governo para o outro, numa cidade que tem quase 130 mil habitantes, e que no período de verão, depois do Natal, passa a ter na casa 1 milhão de pessoas, entre turistas e habitantes, e esse é um período crítico e que a gente também está se debruçado esperando que a gente consiga obter informações sobre o planejamento que a prefeitura tem pro próximo ano, mas efetivamente não deixar a cidade desabastecida, esse é um ponto importante. A equipe de transição tem uma preocupação muito grande em não deixar a cidade desabastecida. A atual gestão tem que trabalhar junto com a gente para nessa transição não faltar nada”, finalizou.

