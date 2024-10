Equipe de transição do novo prefeito de Guarapari inicia trabalhos na próxima semana

Foto: arquivo Folha

O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, autorizou oficialmente a equipe de transição para o mandato do novo prefeito eleito, Rodrigo Borges. A publicação da portaria no Diário Oficial foi realizada na quarta-feira (30), duas semanas após o protocolo do pedido.

O documento estabelece que as atividades da equipe terão início na próxima segunda-feira (04). A partir dessa data, os indicados por Borges se unirão aos membros da gestão atual, visando facilitar o acesso às informações essenciais para a continuidade dos serviços municipais e o início do novo mandato.

Prefeito eleito Rodrigo Borges. Foto: divulgação/CMG

O período de transição é um passo importante para assegurar que o novo governo possa se preparar para administrar as diferentes áreas e especificidades dos serviços públicos. Dentre os setores prioritários estão a limpeza urbana e a coleta de lixo, o serviço de guarda-vidas nas praias, e a organização das festividades do Réveillon, Carnaval e programação de verão. A gestão da saúde pública também figura entre as prioridades, com atenção à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ao Hospital, além das obras na Praia do Morro.

“Estamos prontos para iniciar o trabalho de transição de governo, que é tão essencial para garantir a continuidade e o bom funcionamento dos serviços públicos de Guarapari. Nossa prioridade é obter informações detalhadas sobre áreas sensíveis, como saúde e educação, para que possamos traçar um plano de ação eficiente e que já esteja em funcionamento no início do novo mandato. Com esse alinhamento, esperamos preparar Guarapari para um novo ciclo de desenvolvimento, respeitando o compromisso com a transparência e o bem-estar da população”, disse o coordenador da equipe de transição, Ricardo Rios.

Composição das Equipes de Transição

– Representantes do Poder Executivo, nomeados por Edson Magalhães:

• Aline Dias Silva – Secretária Municipal de Fazenda;

• Jacinta Meriguete Costa – Secretária Municipal de Administração e Gestão de Recursos Humanos;

• Elenir Aparecida Moreira Pereira – Controladora Geral do Município;

• Robério Ramalhete;

• Américo Soares Mignone – Procuradoria Geral do Município;

• José Augusto Ferreira de Carvalho;

• Sônia Meriguete – Secretária Municipal de Educação.

– Representantes indicados pelo prefeito eleito, Rodrigo Borges:

• Ricardo Rios do Sacramento;

• Guilherme Sarcinelli Ferreira;

• Thomaz Tommasi Filho;

• Larissa Maria Santório Pereira Nicolau;

• Robert Luther Salviato Detoni;

• Marcelo Gomes Silva.