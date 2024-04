Escola de Guarapari é reconhecida pela Sociedade Brasileira de Física por incentivar educação científica

Fotos: divulgação

O Clube de Física e Astronomia da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Zuleima Fortes Faria, localizada no bairro Itapebussu, em Guarapari, recebeu nesta semana o reconhecimento oficial da Sociedade Brasileira de Física (SBF) devido aos trabalhos desenvolvidos com alunos da escola.

O documento assinado pelo presidente da SBF, Rodrigo Capaz, ressalta a demonstração “do comprometimento excepcional com a educação científica, promovendo atividades que estimulam o interesse dos estudantes por essas disciplinas e incentivando o desenvolvimento de atividades relacionadas à física e à astronomia”.

Criado em 2023, o Clube de Física e Astronomia da escola se propõe a promover e divulgar os estudos da área entre os estudantes. “Nosso principal objetivo é promover o interesse e o entendimento da física entre os membros. Queremos proporcionar um ambiente onde todos possam aprender e compartilhar conhecimentos sobre os fenômenos físicos que nos cercam no dia a dia”, explica o professor e coordenador geral do Clube, Aloísio de Sousa Oliveira.

A ideia é fundamentada em atividades diversas que exploram a disciplina e desenvolvem o aprendizado dos alunos, através de reuniões semanais, apresentações e experimentos práticos.

“Nosso Clube de Física e Astronomia promove encontros não apenas no contra turno, mas também realiza um encontro mensal especial aos sábados, para proporcionar uma experiência mais abrangente aos seus membros. A finalidade desses encontros é discutir a física e astronomia de forma divertida, estimulando a curiosidade e o interesse dos membros. Realizamos experimentos inovadores em laboratório, proporcionando uma experiência hands-on que complementa o aprendizado teórico em sala de aula”, detalha o professor.

O clube foi iniciado com um pequeno grupo de estudantes interessados no ensino das disciplinas, além de robótica. “Estes poucos estudantes desenvolveram habilidades que os tornaram parte de uma equipe coordenadora do clube neste ano”, complementa. Atualmente, a página do clube no Instagram (@clube.fisics) conta com 13 mil seguidores.