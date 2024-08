Espetáculo teatral estreia em Anchieta com apresentação gratuita neste sábado (17)

Fotos: divulgação

O Grupo de Teatro Rerigtiba estreia, neste sábado (17), o espetáculo “A Maldição e o Mistério de Kalá”, uma fábula contemporânea, com direção de Tiche Vianna. A peça, que será apresentada às 16h no Adro do Santuário de São José de Anchieta, é fruto da segunda colaboração entre o grupo e a diretora, dando continuidade ao trabalho com máscaras balinesas iniciado em 2022.

Segundo Vianna, o espetáculo alia palavras, movimentos, gestos e ação, com uma linguagem dinâmica e divertida, que proporciona à plateia um exercício de imaginação e sensibilidade.

“A expectativa é sempre que o espetáculo seja o que a gente considera uma paixão alegre, tudo aquilo que nos potencializa. Que as pessoas possam sair do espetáculo sentindo prazer pela vida”, revelou a diretora Tiche Vianna.

Tiche Vianna, diretora do espetáculo e pesquisadora

A Maldição e o Mistério de Kalá é um espetáculo com uso de máscaras confeccionadas na Indonésia, pelas mãos dos mestres Nyoman Terima e Made Djimat, que fazem parte do acervo do Grupo Rerigtiba.

Sobre a parceria com o grupo, a diretora expressou sua admiração e alegria com o trabalho. “Me sinto honrada em vir para cá e trabalhar com esse tipo de artista que não mede esforços para realizar um sonho e contagiar o público com esse sonho”, contou.

Sobre o espetáculo

O espetáculo conta a história da Vila de Kalá, amaldiçoada por um imperador vingativo, abandonada por seus moradores pela crença de que a cada sete luas novas, o ente mais jovem de uma família moradora da ilha seria levado pela noite para sempre. Dois velhos moradores, que permaneceram na ilha, recebem uma visita em um dia de eclipse, que coincidentemente ocorrerá na sétima lua nova, e ao descobrirem que a recém-chegada é a mais jovem parente de um deles, precisam escolher entre deixá-la partir ou acabar com a maldição para sempre.

Contando com a simplicidade de poucos elementos cênicos, música e situações poéticas e engraçadas, três atrizes conduzem a plateia a percorrer a realidade de Nelayan, Timur e MasaDepan, em meio a surpresas, confusões e urgências na tentativa de recuperar a vida potente que havia na Vila, acabando de vez com a maldição.

O espetáculo conta com apoio da Funarte e do Ministério da Cultura, e é fomentado pelo Programa Funarte Retomada 2023.

Serviço:

Estreia do espetáculo “A Maldição e o Mistério de Kalá”, uma fábula contemporânea.

Dia: 17 de agosto (sábado)

Horário: 16h

Local: Adro do santuário de São José de Anchieta – Centro – Anchieta/ES

Acessibilidade: Intérprete de libras

Classificação: livre