Esquina da Cultura encerra sexta edição com impacto positivo para o turismo e economia de Guarapari

Ruas cheias de turistas e moradores, comércio aberto até tarde e shows de diversos gêneros musicais em três palcos espalhados pela avenida. O resultado é um evento de sucesso que já se consagrou no calendário da cidade. Foi assim a sexta edição do festival de inverno Esquina da Cultura, que chegou ao fim nesse sábado (27) em Guarapari.

Para o prefeito da cidade, Edson Magalhães, a avaliação, mais uma vez, é extremamente positiva. “A cada ano a gente inova mais, o público aumenta cada vez mais e temos o comércio, a exposição de arte e o público sempre muito participativo. Estou muito feliz por essa festa proporcionar esse momento para os negócios e o comércio como um todo”, afirmou em entrevista ao folhaonline.es.

A última noite do evento repetiu o bom público dos outros três dias, com pessoas se divertindo e consumindo nos food trucks e lojas da Avenida Joaquim da Silva Lima. Nos palcos, os destaques ficaram para o cantor Daniel Boaventura, o ex-Kid Abelha George Israel e o grupo Demônios da Garoa.

Idealizado durante o período de Edson como prefeito da cidade, o Esquina da Cultura se tornou um importante evento para o turismo local. Prestes a deixar a prefeitura, ele disse que o festival veio para ficar e, independente do governo que assumir no próximo ano, o evento deve ser mantido no calendário.

“É algo que não tem mais volta, independente do governo, é um evento que veio para ficar. Podemos transformar em patrimônio imaterial para que as pessoas tenham mais segurança em relação a essa festa. O festival não é só de Guarapari, mas também para os turistas que visitam a cidade terem a certeza de que ele vai acontecer”, concluiu.