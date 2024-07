Esquina da Cultura recebeu cerca de 40 mil pessoas no primeiro fim de semana, afirma Prefeitura

Zé Geraldo se apresentando no Palco Praia dos Namorados. Foto: HM Comunicação.

Cerca de 40 mil pessoas passaram pela Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro, durante os dois primeiros dias do Esquina da Cultura, em Guarapari. A informação foi revelada pela Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec) nesta segunda-feira (22).

O evento, que teve início na sexta (19), foi marcado por shows lotados, o que resultou em uma intensa movimentação nas ruas do Centro e na orla da Praia das Castanheiras.

“O evento é um sucesso, tudo tranquilo, sem intercorrências, muito bem policiado. Esse é um evento que movimenta o inverno e a cada ano ganha uma dimensão maior. Estamos na rua, ao ar livre, com boa música, boa gastronomia e as pessoas felizes. Essa é a receita do sucesso”, comemorou o titular da Setec, Edgar Behle, em entrevista ao folhaonline.es na noite de sábado (20).

Música para todos os gostos

Banda guarapariense DuJorge levou hits nacionais e internacionais

Na sexta-feira (19), o ator e cantor Thiago Martins levou um grande público para a frente do Palco Areia Preta. Com sucessos do samba e pagode, o artista iniciou a apresentação por volta das 22h30. Quem também chamou a atenção foi Léo Maia, que trouxe um repertório variado da MPB para o Palco Praia dos Namorados.

Já no sábado (20), a banda de Guarapari DuJorge abriu os trabalhos no Palco Praia Areia Preta e animou plateia com hits nacionais e internacionais. Enquanto a apresentação terminava, o veterano Zé Geraldo levou suas composições para o Palco Praia dos Namorados. O artista demonstrou seu carinho ao público ao confessar que estava gripado, mas fez questão de se apresentar no festival.

Quem encerrou a noite foi a cantora Mariana Coelho, ex-participante do The Voice Brasil. Com um show que transitou do pop internacional à MPB, a artista saiu do palco bastante aplaudida pelo público por volta de 00h30.

Segundo fim de semana

O festival segue na próxima sexta (26) e sábado (27). Os destaques ficam por conta de Flávio Venturini, Sá & Guarabyra, Daniel Boaventura, Demônios da Garoa e George Israel. Confira a programação:

Sexta, dia 26

Flávio Venturini

Sá & Guarabyra

Orquestra Filarmônica de Mulheres

Melina & Banda Talentos

Edy do Sax

Sábado, dia 27