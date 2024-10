Estacionamento proibido e desvios no trânsito marcam nova fase das obras na Praia do Morro

Trecho da Av. Beira Mar, próximo à Praça da Paz e Av. Paris. Fotos: HM Comunicação

A Prefeitura de Guarapari comunicou novas mudanças no trânsito na Praia do Morro em função das obras de macrodrenagem em andamento. A partir das 5h da manhã do dia 29 de outubro, o estacionamento de veículos será proibido em toda a extensão da Avenida Beira Mar e da Rua Juiz de Fora.

As intervenções no trânsito têm como objetivo liberar espaço para as obras de asfaltamento na região. Segundo a prefeitura, o fluxo de veículos também será restrito, com desvios e rotas alternativas para que os motoristas possam trafegar. A previsão inicial é que as vias sejam liberadas após 30 dias, embora as obras de macrodrenagem devam continuar até o final de 2024.

Obras em andamento na Rua Juiz de Fora, em direção à Praia da Cerca

As intervenções visam solucionar problemas de escoamento e alagamento na Praia do Morro. Mesmo com atraso na conclusão, inicialmente prevista para outubro, a prefeitura garante que o projeto será finalizado ainda este ano.