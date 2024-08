Estudantes de Guarapari criam site para auxiliar no combate à obesidade

Fotos: reprodução/Sedu

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Guarapari desenvolveram um site para contar o número de calorias de suas refeições diárias, dando dicas de hábitos saudáveis na alimentação e identificando fatores que possam influenciar na saúde. O objetivo da atividade foi contribuir para a diminuição dos índices de obesidade de forma simples e eficaz.

O trabalho foi fruto de um projeto transdisciplinar intitulado “Da Revolução Industrial à Era Digital”, no qual os alunos de todas as séries foram estimulados a criarem um produto tecnológico. A iniciativa buscou aprimorar as habilidades tecnológicas dos educandos, explorando a criatividade e a proatividade na solução de um problema apresentado.

Na ocasião, o grupo composto pelos estudantes Alexandre Paganini Marques, Anderson Alvarez de Freitas Junior, Rhuan Siqueira dos Passos e Ygor Capistrano Pinto desenvolveu um aplicativo de contagem de calorias, tomando a merenda escolar como referência padrão, para saber quantas calorias havia na alimentação do dia.

A expansão do projeto contou com a produção de um site com um padrão de coleta de dados que possibilita o mapeamento da ingestão calórica em cada refeição. A ferramenta possibilita também a coleta de dados em diferentes níveis, como gênero, idade, raça e série.

“O Calbrain é um site desenvolvido para um projeto escolar que facilita o gerenciamento de saúde dos alunos, calculando o IMC, o metabolismo basal e monitorando a ingestão calórica diária. Ao entrar no site, os alunos inserem dados como turma, peso, altura, sexo, raça e idade, possibilitando a geração de gráficos detalhados, como a distribuição de IMC por sexo. Um destaque é o gerenciamento de calorias: o site estima as calorias consumidas diariamente e apresenta uma tabela das refeições escolares, incluindo o conteúdo calórico e uma avaliação de 1 a 5 dada pelos alunos. Essas avaliações são usadas para criar gráficos que ajudam as escolas a aprimorarem a qualidade e adequação das refeições oferecidas”, explicou o estudante Alexandre Paganini Marques.

*Com informações do Governo do Estado.