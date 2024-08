Estudantes de Guarapari promovem campanhas solidárias para beneficiar a comunidade

Fotos: HM Comunicação

Durante o mês de agosto, os alunos do Ensino Fundamental 2 da Escola Rui Barbosa iniciaram três campanhas solidárias para arrecadação de itens destinados à promoção do bem-estar de idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade social e pacientes em tratamento de câncer. As ações estão em andamento e continuarão até o dia 10 de setembro.

Campanhas solidárias

A turma do 6º ano A está à frente da campanha “Cheirinho do Bem”, junto ao 6º ano B, que lidera a arrecadação de produtos de higiene. Ambas as turmas estão recolhendo fraldas geriátricas e itens de higiene pessoal, que serão doados ao Recanto dos Idosos de Guarapari.

Os alunos dos 7ºs anos A e B iniciaram a campanha “Ajudar é mole, mole”, que visa a arrecadação de gelatinas em caixinha para pessoas em tratamento de câncer. Já as turmas do 8º e 9º ano estão arrecadando agasalhos e cobertores por meio da campanha “O bem aquece”, com as doações destinadas ao grupo de voluntários “Cheios da Graça”, para distribuição às pessoas necessitadas.

Qualquer pessoa pode contribuir com as arrecadações, basta entregar a doação na sede da escola.

Aprendizagem

As campanhas são uma aplicação prática dos ensinamentos da disciplina Líder em Mim, que trabalha o desenvolvimento da inteligência socioemocional dos alunos. “No Líder em Mim, trabalhamos sete hábitos e um deles é CRIE SINERGIA, com o mote ‘Juntos somos mais fortes’. E para entender isso na prática, abraçamos a ideia das campanhas que vieram dos próprios alunos, destacando mais uma habilidade aplicada nessa disciplina, que é o ‘Ser proativo’. O interessante também é que foram eles que, com nosso suporte, providenciaram tudo: desde as caixas, os banners, as divulgações, até toda movimentação para que se possa recolher o maior número de itens possível”, explicou a professora Vânia Moreschi, psicopedagoga, terapeuta de crianças e adolescentes, e cientista social.

“O primeiro passo do programa Líder em Mim propõe o desenvolvimento de nós mesmos. Quando estamos prontos, é a vez de aprendermos a nos colocar no mundo, entendendo que somos uma engrenagem e que tudo de cada um, impactua na vida do outro. Nesse contexto, os serviços sociais mostram como podemos tornar melhor o mundo ao nosso redor”, completou Fernanda Nascimento, Assessora do Programa Líder em Mim.

Serviço:

Campanhas solidárias na Escola Rui Barbosa

Local: R. Epaminondas de Almeida, 480 – Olaria | Guarapari/ES

Telefone: (27) 3261-0997