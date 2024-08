Família tem casa furtada enquanto dormia; suspeito levou moto e televisores

Fotos: arquivo pessoal

Na madrugada desta quarta-feira (14), uma residência no bairro Portinho, em Piúma, foi alvo de um furto enquanto os moradores dormiam. Dois televisores, de 50 e 32 polegadas, uma motocicleta, um videogame e outros objetos pessoais foram levados.

Imagens da câmera de segurança da residência mostram que um homem, aparentemente armado, entra na casa e leva os objetos. O suspeito chegou a subir a escada que dá acesso ao terceiro piso, onde a família dorme. “Meu quarto é no terceiro andar e o furto foi no segundo, mas ele não chegou à parte de cima”, disse a vítima. Ela relatou que, devido a questões de saúde, ela e o filho de 14 anos haviam tomado medicação para dormir na noite anterior.

Apesar de apenas um suspeito ter sido gravado entrando na casa, testemunhas acreditam que outra pessoa tenha participado da ação, ajudando na fuga. “Viram duas pessoas passando no local. Uma levou a moto e a outra carregava as duas televisões”, contou a moradora.

Ao perceber o roubo pela manhã, a vítima acionou a Polícia Militar, que realizou buscas na região, mas não conseguiu localizar os suspeitos. O boletim de ocorrência foi registrado e a família está divulgando a imagem da motocicleta na tentativa de recuperar o bem. Ainda abalada, a vítima expressou sua preocupação com a segurança no local. “A gente está com medo. Graças a Deus o pior não aconteceu e só furtaram os objetos”, desabafou.

A Polícia Civil orienta que vítimas desse tipo de ocorrência façam o registro, comparecendo pessoalmente a uma delegacia, ou por meio da Delegacia Online, acessível pelo site https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para haver conhecimento do caso e o início das investigações.