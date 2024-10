Feijoada com samba ao vivo terá homenagem a Cartola e Nelson Cavaquinho em Guarapari

Foto: divulgação

No próximo domingo (13), uma feijoada com samba ao vivo promete agitar a Casa Sinestésica, em Guarapari. O evento, que começará a partir das 11h, visa arrecadar fundos para a manutenção do centro cultural, que tem se destacado na oferta de cursos e atividades culturais para a comunidade.

O evento contará com apresentação musical ao vivo, com o trio formado pela cantora Ziza Santos, o professor Wesley Jhoni no violão e o baterista Huemerson Leal. Segundo Wesley, o show fará homenagem a clássicos do samba raiz, como Nelson Cavaquinho e Cartola. “Estou muito feliz, pois o show é um encontro de gerações. Ziza Santos é uma grande cantora de Guarapari. Vai ser uma explosão de musicalidade brasileira”, destacou ele.

Os ingressos antecipados estão sendo vendidos por R$ 30, e no dia do evento o valor será de R$ 35. Cada ingresso inclui um prato de feijoada, sendo cobrada uma taxa de R$ 15 para repetições. Além disso, haverá venda de cervejas, chopp e bebidas da Mahalo Drinks.

Segundo a organização, o evento visa arrecadar recursos para cobrir os custos operacionais e de manutenção do espaço, que não conta com apoio financeiro público.

Serviço:

Feijoada na Casa Sinestésica

Data: 13 de outubro (domingo)

Horário: A partir das 11h

Local: Casa Sinestésica – Av. Barcelona, 192, Praia do Morro, Guarapari

Ingressos antecipados: (19) 97117-7040