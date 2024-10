Feijoada na Casa Sinestésica terá samba ao vivo e ingressos já estão à venda em Guarapari

Foto: divulgação

No próximo dia 13 de outubro, a Casa Sinestésica realizará uma feijoada com samba ao vivo, a partir das 11h. O evento, destinado a arrecadar fundos para a manutenção do centro cultural, oferece ingressos antecipados por R$ 30, enquanto no dia custarão R$ 35.

A feijoada contará com programação musical ao vivo, com o trio formado por Ziza Santos, Wesley Jhoni e Huemerson Leal. Estarão disponíveis também opções de bebidas como cervejas, chopp e bebidas da Mahalo Drinks. Cada ingresso inclui um prato de feijoada, e, caso haja interesse em repetir, a taxa será de R$ 15.

Segundo a organização, a Casa Sinestésica tem oferecido uma variedade de cursos e atividades culturais, buscando alternativas para ampliar a oferta de eventos gratuitos, que é sua principal meta. “Os valores serão usados para manutenção das atividades e custos do centro cultural, que não recebe nenhum aporte público”, destaca o produtor cultural Bruno de Deus.

Serviço:

Feijoada na Casa Sinestésica

Data: 13 de outubro (domingo)

Horário: A partir das 11h

Local: Casa Sinestésica – Av. Barcelona, 192, Praia do Morro, Guarapari

Convites antecipados: (19) 97117-7040