Feinartg celebra 23ª edição com artesanato e cultura no Sesc Guarapari

A tradicional Feira Interestadual de Negócios e Artesanato de Guarapari (Feinartg) chega à sua 23ª edição, trazendo novidades e experiências inesquecíveis para moradores e turistas. De 28 de dezembro de 2024 a 19 de janeiro de 2025, o evento será realizado no Sesc Guarapari, oferecendo entrada gratuita, estacionamento sem custo e uma programação repleta de cultura, arte e gastronomia.

Com 450 expositores, a feira reúne artistas individuais, associações, iniciativas de sustentabilidade, projetos de empreendedorismo cultural, agronegócio e economia solidária. Para quem deseja uma experiência completa, a Feinartg também oferece oficinas de arte, espaço gastronômico com uma praça de alimentação, além de rodas de conversa com consultorias sobre empreendedorismo, registo no Sicab, base conceitual, entre outros temas.

Atrações

O evento contará com o Palco Sesc, que promete animar os dias de feira com uma programação cultural rica e variada. Congo, MPB, samba e rock estão entre as apresentações confirmadas, garantindo entretenimento para todos os gostos.

Confira a programação musical:

PALCO SESC

1º de janeiro de 2025 (Quarta-feira)

17h – Duo de voz e violão – Bossa Nova, tropicália e nova MPB com Ciça Chadô e Gabriel Xavier

08/01/2025 (Quarta-feira)

17h – Duo de voz violão e percussão – MPB, xote e samba com Wesley Jhoni e Stel Miranda

15/01/2025 (Quarta-feira)

17h – Duo de voz e teclado – Rock nacional, pop rock e clássicos internacionais com Vanessa Loyola e Ananda Fernandes

Serviço:

23ª Feira Interestadual de Negócios e Artesanato de Guarapari

Data: de 28 de dezembro de 2024 a 19 de janeiro de 2025

Horário: das 15h às 22h

Local: Sesc Guarapari – Rodovia do Sol, Km 01, Muquiçaba

Entrada gratuita

Estacionamento gratuito

Informações: https://www.instagram.com/feirafeinartg/

Com informações da Assessoria de Comunicação.