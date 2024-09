Festa Literária agita Anchieta com shows, teatro e sarau neste fim de semana

Foto: Maria Barros/divulgação

Com dois dias de atividades culturais gratuitas, a Festa Literária Combiousa – Edição Anchieta, vai animar o litoral sul capixaba no próximo fim de semana. Durante as tardes deste sábado (14) e domingo (15), atrações musicais, teatrais e literárias estarão no Parque dos Papagaios, no município de Anchieta, em evento para todas as idades.

Durante as atividades, a Combiousa, um automóvel adaptado para servir como um centro cultural itinerante, estará presente trazendo livros, atividades lúdicas e distribuição de pipoca e algodão-doce para as crianças enquanto acontecem as apresentações culturais diversas.

A programação tem início às 14h de sábado (14), com a apresentação da Banda Flor, de Vitória, que traz letras divertidas e brincadeiras cantadas que provocam a movimentação do corpo, a percepção dos ritmos, da voz, do coletivo, da imitação e do silêncio. Em seguida, às 16h, quem se apresenta é a banda de pop reggae Marajah, de Anchieta, que busca fomentar a música autoral na região sul do Estado, tendo gravado três singles e dois videoclipes, além da participação em programas de TV.

No domingo (15), o início é também às 14h, com outra atração local. O Grupo de Teatro Rerigtiba apresenta o espetáculo teatral “O Rei de Quase Tudo”, no formato mambembe medieval, em que dois artistas saltimbancos se deslocam de uma praça à outra contando e encenando histórias para todas as idades. Um espetáculo divertido que traz à cena números de mágica e palhaçaria, dialogando com questões ambientais de preservação, hábitos de consumo e reciclagem.

Fechando a programação, às 16 horas do domingo (15), acontece o Sarau Combiousa, que vai promover o encontro entre artistas de estilos e linguagens diversas em torno da palavra. Entre os convidados já confirmados estão MC Pierrer, rapper e produtor cultural natural de Piúma, realizador do evento Parada Underground, e Predok, rapper e produtor audiovisual nascido em Cachoeiro de Itapemirim e residente em Piúma. O sarau contará com palco e microfone abertos para quem quiser declamar, rimar, cantar ou se expressar de alguma maneira por meio da arte.

A Festa Literária faz parte de uma série de atividades do projeto Caravana Combiousa – Expedição Monte Aghá, realizado pela Editora Cousa e Secretaria da Cultura (Secult), com patrocínio da EDP via Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (Licc).

Coletânea de escritores

Outra ação da Caravana será a publicação do livro “Antologia Combiousa”, que vai reunir textos literários de até 60 escritores experientes ou iniciantes dos municípios de Piúma e Anchieta. As inscrições foram prorrogadas e seguem abertas até dia 1º de outubro, por meio de formulário on-line, clicando aqui.

Cada pessoa pode inscrever um texto com até duas laudas em letra Arial, tamanho 12 e espaçamento de 1,5. Os interessados, que devem comprovar residência em Piúma ou Anchieta, precisam preencher o formulário on-line e fazer upload do texto e documentos. A publicação é aberta apenas para textos inéditos escritos por pessoas maiores de 18 anos, ou, se menores, mediante autorização do responsável legal.

O livro com a antologia de textos será lançado em dezembro deste ano com um evento que vai reunir os escritores selecionados e os curadores, incluindo ações para público infanto-juvenil, shows musicais, sarau e participação de artistas locais. A curadoria da obra será feita por escritores reconhecidos e premiados: Henrique Rodrigues, Caê Guimarães e Fabiani Taylor.

“A gente precisa conectar produção e difusão literária porque uma não existe sem a outra. Se a gente publicar um livro e não pensar em como esse livro vai chegar nas pessoas, a gente não conseguirá realizar o objetivo, que é fazer a obra chegar até o outro”, explica Saulo Ribeiro, diretor da Editora Cousa.

Para saber mais sobre o projeto, é possível acompanhar o Instagram @caravanacombiousa.

Serviço:

Festa Literária de Anchieta

Data: 14 e 15 de setembro (sábado e domingo)

Horário: das 14h às 17h

Local: Parque dos Papagaios – Rua Máximo Gomes Vasco, bairro Benevente, Anchieta (ES)

*Com informações da Secretaria da Cultura.