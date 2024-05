Festival de Frutos do Mar de Iriri entra para o Calendário Nacional de Eventos

Chef Gilson Surrage, participante de todas as edições do festival. Foto: Roberta Bourguignon.

O Festival Capixaba de Frutos do Mar, que acontece anualmente no balneário de Iriri, em Anchieta, entrou para Calendário Nacional de Eventos do Ministério do Turismo (MTur). Com o objetivo de divulgar os eventos turísticos brasileiros e agregar valor à imagem dos destinos, o Calendário Nacional de Eventos fornece informações de qualidade sobre ofertas turísticas do Brasil que possam ser úteis ao turista no momento de planejar as viagens.

“É um reconhecimento e uma credibilidade grandes a inclusão do evento no calendário nacional. O festival evoluiu e gourmetizou, são pratos preparados ao vivo e diferenciados. Uma conquista importante para balneário de Iriri e para o município de Anchieta”, comemorou o chef Gilson Surrage, participante de todas as edições do festival.

Em sua 26ª edição, o maior evento gastronômico da região turística litorânea Sul e um dos eventos turísticos mais importantes do Estado, apresentará aulas de gastronomia com chefs renomados, shows e apresentações culturais, e será realizado na nova praça de eventos da Praia da Costa Azul, que está sendo reformulada e terá quatro restaurantes, banheiros e uma loja de artesanato.

Sirlene Ferreira, a frente da Associação Iriri Vivo, organizadora do evento, ressaltou a importância do festival se tornar conhecido nacionalmente e o aumento da responsabilidade em tornar a edição 2024 um marco para Anchieta e todo Estado. “É uma excelente notícia e uma responsabilidade de grande proporção, a edição deste ano vai ter que ser um marco na nossa história. Vamos trabalhar para isso”.

De acordo com informações do MTur, o evento é a representação da relevância da gastronomia capixaba para o município de Anchieta, como produto da vitrine desse destino no cenário do turismo estadual e nacional. É, portanto, um evento que atrai milhares de turistas e visitantes, que escolhem o balneário de Iriri para aproveitar a oportunidade de lazer no período do feriado de 12 de outubro.

No ano de 2020 Anchieta foi agraciada com o título de “Capital Estadual da Moqueca Capixaba” e no ano de 2021 esse título foi ampliado pela Assembleia Legislativa do Estado, com o título de “Capital Estadual da Moqueca Capixaba e dos Frutos do Mar”.

O Festival Capixaba de Frutos do Mar 2024 acontece entre os dias 11 e 15 de outubro.