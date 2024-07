Fim do pedágio aumenta procura por lotes na região Norte de Guarapari, dizem comerciantes

Demolição das cabines de pedágio começou no último dia 15. Foto: Ceturb/ES

O fim da cobrança do pedágio na Rodovia do Sol, em Guarapari, decretado em dezembro de 2023, já dá sinais positivos no comércio e economia da região, principalmente nos bairros Village do Sol, Setiba e Santa Mônica. Moradores e comerciantes apontam que a mudança causou o aumento no movimento das praias e até na procura por lotes na região.

“A praia de Setiba está sempre lotada. Os lotes localizados após o pedágio tiveram valorização e a procura cresceu. Localidades que eram inviáveis como moradia já estão sendo ocupadas. Sou proprietário do Gastrobar Bosque de Setiba e minha clientela aumentou, com clientes vindos de Vila Velha, principalmente da região cinco”, afirma o empresário e presidente do Conselho de Segurança das Comunidades da região Norte de Guarapari (Consenorte), Lucio Lopes.

Andreia Freire e Lucio Lopes. Foto: HM Comunicação.

A retirada das cabines de cobrança do pedágio na Rodovia do Sol vai encerrar um ciclo de anos de questionamentos por parte de moradores da região. O trabalho de remoção teve início no último dia 15, e deve ser concluído em 60 dias, de acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb/ES).

Para Lucio, a retirada também marca um momento histórico para a luta popular dos moradores. “Apoiado pelas associações de moradores, comerciantes, deputados estaduais e vereadores, o Consenorte assumiu o risco e iniciou a mobilização popular exigindo o cumprimento do interesse público primário dos cidadãos da Região Norte”, complementou.

Proprietária de uma loja de material de construção em Setiba, a comerciante Andreia Freire também disse ter sentido uma mudança no comportamento dos consumidores durante o período de inverno. “Os meses de junho, julho e agosto, geralmente, não tem tanto movimento por causa do inverno. Este ano foi diferente, tem movimento o tempo inteiro”, contou.

Segundo ela, além da chegada de turistas e possíveis novos moradores, quem já vive no local tem criado expectativas com o momento atual. “Acho que impactou de duas formas: para quem é de fora e os próprios moradores que se empolgam e criam expectativa na melhora e, realmente, melhorou”, disse ela ao comentar sobre a procura por lotes.