Futuro em Pauta: candidatos a prefeito de Guarapari apresentam propostas para Emprego e renda; confira

Os sete candidatos a prefeito de Guarapari apresentam nesta segunda (30) as propostas para Emprego e renda do município dentro da série especial “Futuro em Pauta – Prefeito”, realizada pelo folhaonline.es desde a última quarta-feira (25).

Até o momento, a série mostrou o que os candidatos pensam para a cidade sobre três importantes temas: Saúde, Educação e Segurança. Além de Emprego e renda, eles irão apresentar as propostas para Turismo na última sequência de vídeos a ser veiculada amanhã (01) no Instagram e no YouTube do folhaonline.es.

Veja a seguir as propostas para Emprego e renda:

Artur Pereira (PRTB)

Danilo Bahiense (PL)

Emanuel Vieira (União Brasil)

José Amaral (PSOL)

Oylas Pereira (PT)

Rodrigo Borges (Republicanos)

Zé Preto (PP)