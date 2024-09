Futuro em Pauta: veja as propostas dos candidatos à prefeitura de Guarapari para a Segurança

Na terceira sequência de vídeos da série “Futuro em Pauta – Prefeito”, os candidatos à prefeitura de Guarapari apresentam as principais propostas para a Segurança.

Desde a última quarta-feira (25), os candidatos já deram detalhes sobre os planos para a Saúde e Educação. Os vídeos são publicados primeiro no Instagram @folhaonline.es.

Até a próxima terça-feira (01), o folhaonline.es irá publicar uma série de vídeos no Instagram e no YouTube com as propostas dos postulantes ao Executivo municipal. Emprego e renda e Turismo serão os próximos temas da série.

Confira as propostas para a Segurança:

Artur Pereira (PRTB)

Danilo Bahiense (PL)

Emanuel Vieira (União Brasil)

José Amaral (PSOL)

Oylas Pereira (PT)

Rodrigo Borges (Republicanos)

Zé Preto (PP)