Governo do Estado lança projeto para rastrear celulares roubados; Guarapari registrou 347 ocorrências este ano

Foto: reprodução

O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e da Polícia Civil (PCES), lançou neste mês de julho o “Projeto Recupera”. Anunciado pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais, o projeto visa recuperar aparelhos telefônicos roubados e furtados e devolvê-los aos proprietários.

Segundo o governo, serão utilizadas tecnologias avançadas de rastreamento e identificação, bem como a colaboração das operadoras de telefonia e de outras autoridades de segurança pública, para localizar e devolver os aparelhos.

Roubos em Guarapari

Até o mês de julho deste ano, foram registrados aproximadamente 347 boletins de ocorrência por roubo ou furto de aparelhos telefônicos em Guarapari, de acordo com dados da Sesp atualizados em 16 de julho.

Como o Projeto Recupera funcionará

O cidadão que estiver de posse de celulares identificados como furtados ou roubados será intimado por meio de mensagens via WhatsApp, enviadas exclusivamente pelo número (27) 99849-4228. A intimação incluirá a unidade policial, a data e o horário para comparecimento e devolução do aparelho telefônico.

“Esse sistema já reduziu o percentual de furto e roubo, além da receptação de aparelhos no estado do Piauí. Nós vamos desenvolver aqui no Espírito Santo o nosso próprio sistema. Temos a certeza de que esse é mais um passo para diminuir os crimes contra o patrimônio, inibindo os bandidos, sabendo que os aparelhos furtados ou roubados serão interceptados pela nossa Polícia e devolvidos aos donos”, afirmou o governador Casagrande.

Devolução dos aparelhos

A iniciativa prevê a entrega dos aparelhos recuperados aos devidos donos em mutirões previamente agendados pelo Governo do Estado. Os donos dos aparelhos serão contatados pelas equipes do Projeto Recupera e receberão as orientações necessárias para a retirada de seus eletrônicos.