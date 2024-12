Guarapari recebe espetáculo gratuito de mágica com o ‘Magic Truck – Magia Itinerante’

Fotos: divulgação

A magia vai invadir as ruas, praças e praias de Guarapari e outras três cidades capixabas, que serão palco de um show imperdível. O caminhão-palco do mágico Marcelo traz o espetáculo “Magic Truck – Magia Itinerante”, levando ilusionismo e diversão gratuita para todas as idades. Com início no dia 11 de dezembro, a turnê passará por Guarapari, Cariacica, Serra e Vila Velha, prometendo encantar moradores e turistas.

A apresentação em Guarapari será no dia 17 de dezembro, às 18h, na Praia do Morro, com a vista da Avenida Beira-Mar como cenário. “O caminhão é 100% sustentável. Agora, ele tem placas de energia solar. É só abrir a porta lateral e lá está o palco, onde apresento o show de mágica”, destaca Marcelo. As apresentações duram cerca de 50 minutos e abordam, além do entretenimento, temas educativos como saúde bucal, cuidado com o meio ambiente e segurança no trânsito.

Espetáculo une magia e conscientização

O projeto vai além da diversão. Com 100 cadeiras disponíveis e amplo espaço aberto, o “Magic Truck – Magia Itinerante” valoriza a arte do ilusionismo enquanto incentiva práticas sustentáveis e educativas.

“Criei um novo nicho de mercado ao usar a mágica para passar informações de segurança aos funcionários”, explica o mágico, que também utiliza sua experiência em palestras corporativas voltadas para prevenção de acidentes, vendas e motivação.

O projeto, que já passou por estados como Goiás, Tocantins e Minas Gerais, chega ao Espírito Santo com apoio da Lei Rouanet e patrocínio da Lippaus Distribuição, distribuidora autorizada da Heineken.

Programação em Guarapari e outras cidades

As apresentações ocorrem de terça a domingo. Confira as datas e locais:

Dia 17/12 (terça-feira), 18h – Avenida Beira-Mar, nº 18, Praia do Morro, Guarapari

Outros municípios: Dia 11 – Praça de Castelo Branco, Cariacica Dia 12 – Parque da Biquinha, Cariacica Dia 13 – Parque Linear de Ulisses Guimarães, Vila Velha Dia 14 – Vila das Artes, Jacaraípe, Serra Dia 15 – Parque da Prainha, Vila Velha



Sobre o mágico Marcelo

Marcelo Labarrère Vieira começou no ilusionismo há 15 anos, inspirado no aniversário da filha. Desde então, largou a carreira de executivo em gestão estratégica para se dedicar integralmente à magia. Seu projeto itinerante, inaugurado em 2018, já alcançou milhares de pessoas com shows que misturam tecnologia, criatividade e mensagens de conscientização.

Serviço

“Magic Truck – Magia Itinerante” em Guarapari

Entrada Gratuita

Quando: dia 17 de dezembro, às 18h

Onde: Avenida Beira-Mar, nº 18, Praia do Morro

*Com informações da Assessoria de Comunicação.