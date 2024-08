Guarapari recebe grupo de teatro com espetáculos gratuitos neste mês

Foto: divulgação

Guarapari se prepara para receber um dos grandes grupos teatrais do Brasil, o Grupo Galpão, em uma série de apresentações gratuitas que prometem encantar o público. Fundado em 1982, o Grupo Galpão é reconhecido por sua ligação com o teatro popular e de rua.

As apresentações em Guarapari serão realizadas próximo ao Radium Hotel, na Rua Simplício de Almeida Rodrigues, nos dias 30 e 31 de agosto. A classificação é Livre, a entrada será gratuita e os espetáculos serão acessíveis em Libras.

O grupo se apresentará também em outros municípios como Vitória, Anchieta e Linhares durante a turnê pelo Espírito Santo. As ações são viabilizadas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apoio do Ministério da Cultura, Petrobras e Instituto Cultural Vale.

Sobre os espetáculos:

“De Tempo Somos – um sarau do Grupo Galpão” celebra o encontro da música com o teatro, que se tornou marca registrada do grupo ao longo de sua história. Reunindo canções, poesia e festa, o espetáculo apresenta 25 músicas do repertório do grupo – de montagens antigas até trabalhos recentes, incluindo canções de workshops – além de textos sobre a passagem do tempo e o processo de criação artística. Com direção de Lydia Del Picchia e Simone Ordones, o sarau lança aos atores o desafio de se reinventarem em cena, se aproximando ainda mais do público, a quem são dedicadas algumas das canções.

Confira a sinopse de “Till, A Saga de um Herói Torto”:

Um dia, na eternidade, o Demônio aposta com Deus que se tirasse do homem algumas qualidades, ele cairia em perdição. Deus, aceitando o desafio, resolve trazer ao mundo a alma de Till. Vivendo em uma Alemanha miserável, povoada de personagens grotescos e espertalhões, logo de início nosso protagonista é abandonado em meio ao frio e a fome e descobre que a única maneira de sobreviver naquele lugar é se tornar ainda mais esperto e enganador. Assim começa sua saga cheia de presepadas e velhacarias.

Serviço:

Data: 30/08 (sexta-feira) – “De Tempo Somos – Um Sarau do Grupo Galpão”

Data: 31/08 (sábado) – “Till, A Saga de um Herói Torto”

Horário: 19h30

Local: Rua Simplício de Almeida Rodrigues, Centro – Guarapari (próximo ao Radium Hotel)

Classificação Livre, entrada gratuita e apresentações acessíveis em Libras