Guarapari recebe releitura de ‘O Mágico de Oz’ no tradicional Espetáculo de Danças do Studium Korpus

Tradicional espetáculo da escola de dança chega ao 34º ano. Fotos: divulgação.

O Studium de Dança Korpus se prepara para a 34ª edição do tradicional Espetáculo de Danças de fim de ano. Com o tema “O Mágico Mundo de Oz”, o evento deste ano acontece no dia 7 de dezembro e promete ser uma combinação de técnica, talento, sensibilidade e disciplina, mantendo a proposta maior de cultivar e espalhar o interesse pela arte.

“Este ano estamos fazendo uma releitura do filme O Mágico de Oz de 1939, que é um clássico e marcou época tendo sido o 1⁰ filme colorido de Hollywood. E não é também nossa primeira montagem deste tema, pois já o apresentamos em 1996, agora 28 anos depois voltamos com esta história para o palco. E vai ser surpreendente!”, conta a diretora e coreógrafa da Korpus, Viviani Lima.

Viviani Lima, diretora e coreógrafa do Studium Korpus

O local da apresentação será novamente o Sesc Guarapari, mas, nesta edição, o espetáculo ocorrerá no Centro de Convenções, diferente de outros anos, quando era realizado no ginásio. Mesmo com o espaço reduzido, Viviani garante que haverá convites destinados a projetos sociais da cidade, uma tradição do Studium que busca aproximar mais crianças e jovens da dança.

Segundo a coreógrafa, cerca de 160 crianças farão parte do elenco de cada apresentação, sendo que 17 delas são do Projeto Educa Dança, que oferece aulas a jovens de escolas públicas a preços acessíveis. Dividido em duas sessões no mesmo dia – às 16h30 e 20h – o espetáculo contará com apresentações de ballet clássico, jazz, sapateado e danças urbanas. A venda dos ingressos tem início no dia 15 de novembro.

A dança na vida das crianças

Com uma carreira de décadas dedicada à dança, Viviani se tornou uma grande incentivadora da prática na vida das crianças. Para além da beleza e dedicação que a arte exige, ela destaca o impacto positivo que a dança tem na vida dos jovens.

“Nós sabemos que as pessoas que passam aqui têm suas vidas tocadas. Tenho muitos testemunhos de pessoas para quem a dança mudou a vida, seja pela autoestima, autoconfiança, firmeza, desenvoltura em falar e pensar”, explica a coreógrafa.

Viviani também lamenta a falta de apoio do poder público e da iniciativa privada para que projetos como o Educa Dança – criado há 22 anos – possam atingir mais pessoas. “Ele começou dessa minha vontade de fazer a arte chegar aonde não chega com facilidade. Essa ideia de que o ballet é só para a elite me incomodava muito”, acrescenta.

Atualmente, o Educa Dança atende cerca de 50 alunos, mas, segundo Viviani, poderia atender mais. “Gostaria que fosse mais. Sabemos que a arte salva de muitas coisas, e hoje temos artigos que provam que crianças que dançam são mais inteligentes, porque o cérebro trabalha melhor. Precisamos nos mover e dialogar com as pessoas, com o governo e a sociedade, porque isso faz diferença”, conclui.

Serviço:

34º Espetáculo de Danças: “O Mágico Mundo de Oz”

Quando: dia 07 de dezembro; duas sessões: 16h30 e 20h

Onde: Auditório do Sesc (Av. João Ricardo Haddad, 1760 – Lagoa Funda)

Ingressos à venda a partir de 15 de novembro no Studium Korpus

Studium de Dança Korpus

Endereço: R. Jacinto de Almeida, 355 – Parque da Areia Preta

Contato: (27) 3262-1547

Instagram: @studiumkorpus

*Conteúdo publicado originalmente na edição 57 da revista Sou.