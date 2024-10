Guarapari registra 83 salvamentos marítimos no fim de semana e guarda-vidas dá dicas de segurança

Foto: arquivo Folha

Durante o último fim de semana, que coincidiu com o feriado de 12 de outubro, o Corpo de Salvamento Marítimo de Guarapari realizou 83 resgates nas praias da cidade. De sexta-feira (11) a domingo (13), o movimento intenso de turistas, mesmo com céu nublado, exigiu atenção redobrada dos guarda-vidas.

O relatório do fim de semana aponta que, além dos 83 resgates, foram realizadas 319 abordagens de prevenção, duas ocorrências de atendimento pré-hospitalar e 26 casos de crianças perdidas e encontradas. Não houve registro de óbitos.

O Líder de Equipe dos Guarda-vidas de Guarapari, Ubaldo Gomes, comentou sobre o cenário nas praias: “O fluxo intenso de turistas nas praias de Guarapari já não é mais uma surpresa para nós guarda-vidas, basta apenas ter um feriado que nosso balneário fica extremamente lotado. Mesmo com um tempo meio nublado, não tem jeito, nossa querida Praia do Morro fica igual no verão, lotada”.

Dicas de segurança

Das 58 praias de Guarapari, 14 contam com a presença de guarda-vidas, e Gomes reforça a importância de seguir as orientações de segurança. “Procure frequentar praias que estejam guarnecidas por esses profissionais. Ao chegar nelas, procure o guarda-vidas, pois este profissional está habilitado a informá-los sobre as reais condições de marés do dia, assim como os melhores pontos a se entrar no mar”, orienta.

Além disso, ele destaca o risco para crianças: “Quer segurança para o seu filho? Mantenha ele a um braço de distância. Lembre-se: quando os pequeninos estão na praia com os adultos, a atenção deve ser redobrada em cima deles, pois basta um minuto de distração e eles simplesmente se perdem.” Entre outras dicas, é recomendado o uso de pulseirinhas de identificação com o número de telefone e nome dos pais, junto com o nome da criança.

Ele também orienta que os banhistas devem evitar nadar no período da noite ou em locais desconhecidos. O guarda-vidas indica que, caso entrem no mar, os visitantes não ultrapassem a profundidade da linha da cintura e permaneçam sempre paralelos à areia. A equipe de salvamento também alerta sobre os perigos do consumo excessivo de álcool, que está associado ao alto índice de afogamentos de adultos.