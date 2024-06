Guias de turismo fazem visita técnica na Rota da Ferradura, em Guarapari

Fotos: divulgação/Prefeitura de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, levou representantes do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo (SINDGETUR-ES), para conhecer a Rota da Ferradura, com o objetivo de promover o turismo na cidade e atender às demandas do sindicato.

Durante a visita, na última quinta-feira (13), eles conheceram a Pedra do Elefante e diversos estabelecimentos locais, como cafés, restaurantes, cachaçarias e produtores de laticínios e geléias.

De acordo com o técnico da Secretaria Municipal de Turismo, Felipe Tasca Gomes, que acompanhou o grupo, a visita foi muito oportuna: “Iniciativas como essa são de suma importância para o desenvolvimento do turismo local, pois os Guias de Turismo, são fomentadores da atividade turística nos destinos, trazendo inúmeros turistas e visitantes anualmente”, pontuou.

A Rota da Ferradura, que abrange as áreas de Buenos Aires, Boa Esperança e São João do Jaboti, é fundamental para o turismo rural de Guarapari. Nos últimos meses, a região tem recebido investimentos públicos em infraestrutura e privados na área de comércio e imóveis.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.