Hifa abre 30 novas vagas de emprego para Guarapari

Vagas são para o novo Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz. Foto: divulgação.

O Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) está com vagas de emprego abertas para trabalhar no Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari. As oportunidades são voltadas para profissionais de níveis técnico e superior.

Ao todo, são 30 vagas disponíveis: 20 para técnico de enfermagem, cinco para técnico em laboratório e outras cinco para biomédico. Os contratados terão direito a salário-base e benefícios, como plano de saúde e odontológico.

Os candidatos interessados devem encaminhar currículo para o e-mail [email protected]. As vagas são para trabalho em regime CLT de escala 12×36.

Serviço:

Cargo: Técnico em Enfermagem

Remuneração e benefícios: salário-base + insalubridade, cartão-prêmio no valor de R$ 300,00 + plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, e vale transporte.

Escala: 12×36

Pré-requisitos: curso técnico em enfermagem completo com registro ativo no COREN; experiência em setores como UTI, pronto atendimento ou clínica médica; cursos complementares em áreas de cuidados específicos, como pacientes críticos.

Cargo: Técnico em Laboratório

Remuneração e benefícios:salário-base + insalubridade + plano de saúde e odontológico

Escala: 12×36

Pré-requisitos: necessário curso técnico em análises clínicas completo e registro no conselho.

Cargo: Biomédico

Remuneração e benefícios:salário-base + insalubridade + plano de saúde e odontológico

Escala: 12×36

Pré-requisitos: necessário ensino superior em Biomedicina completo e registro no conselho.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa).