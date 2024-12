Hifa Guarapari traz projeto de ambientação humanizada para atendimento

Foto: divulgação

O Hospital Geral Dr Luiz Buaiz, em Guarapari, passa a abrigar, a partir desta segunda-feira (02), os serviços de maternidade do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), incluindo a enfermaria cirúrgica pediátrica, a Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) e a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).

A maternidade foi o último passo da transição, e assim como as demais alas do hospital, recebeu um projeto de ambientação especial e humanizado, elaborado pelas artistas Julyana e Janiely Ghisolfi, que já é utilizado no Hifa Cachoeiro.

O projeto de ambientação da maternidade traz ilustrações lúdicas em setores como a UTIN e UTIP e uma sala de parto natural com banheira e Backlight (ou retroiluminação) -, uma tecnologia que usa LEDs para espelhar energia luminosa e proporcionar maior conforto e interação com o ambiente.

Na UTI adulto, o projeto intitulado “O Encontro das Águas” apresenta pinturas que remetem ao mar, céu e sol nascente, proporcionando um ambiente de serenidade e conexão com a natureza, com o objetivo de gerar conforto e tranquilidade para quem passa pelo local.

As irmãs Ghisolfi transformaram as paredes das unidades com as pinturas criativas e acolhedoras, como parte do compromisso do Hifa com o atendimento humanizado.

“A ideia de humanizar esses espaços me faz refletir o quanto podemos ser tocados através da arte, de como isso pode nos trazer bons sentimentos, paz e tranquilidade, e também de reflexão. Desacelerando o processo de ver as coisas rápido demais, prestar atenção nos detalhes, nas formas, entender que das paredes brancas e frias nascem mensagens de vida, incentivando a imaginação e trazendo acolhimento”, disse Julyana.

O trabalho de pintura foi concluído em três dias e está alinhado à missão do Hifa de prestar um atendimento de qualidade, segurança e humanização, não apenas na UTI, mas em todo o hospital.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.