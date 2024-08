Hospital Dr. Luiz Buaiz é entregue, mas só deve começar a funcionar após 45 dias

Fotos: divulgação/Prefeitura de Guarapari

Na última sexta-feira (16), a Prefeitura de Guarapari entregou a obra do Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz. A cerimônia contou com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço, além de representantes do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), da Samarco e da comunidade.

Apesar da inauguração, o hospital ainda não está funcionando. O prefeito Edson Magalhães afirmou que a obra está concluída e o hospital está equipado, e disse que o início das atividades agora depende da administração do Hifa. Por sua vez, o Hifa informou que ainda faltam equipamentos e recursos para que o hospital possa começar a operar.

Durante a cerimônia, Winston Roberto Machado, presidente do Conselho do Hifa, comentou sobre o início dos atendimentos. “Hoje é um momento histórico e está sendo entregue a obra civil propriamente dita. Para funcionar, depende de equipar o hospital todo, comprar esses equipamentos, e é um recurso muito alto que precisamos receber”, ressaltou. Segundo Machado, a expectativa é de que o hospital inicie as atividades dentro de 60 dias.

Prefeito Edson Magalhães com a equipe e a diretoria do Hifa. Foto: HM Comunicação

Por meio de nota enviada nesta segunda-feira (19), o Hifa informou que serão feitos ajustes em equipamentos e documentos de inscrições em órgãos regulamentadores para iniciar as operações. “Entre 30 a 45 dias após a liberação dessa documentação, o Hifa iniciará os trabalhos com a transferência da atual estrutura da Maternidade para o novo edifício”, completou.

A construção do Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz contou com apoio financeiro do governo do Estado, que, segundo o vice-governador Ricardo Ferraço, investirá cerca de R$ 4 milhões mensais para a manutenção da unidade. “Nós estamos felizes, pois Guarapari merece há tempos, e foi um trabalho muito dedicado”, afirmou Ferraço.

Alysson Werneck e Rodolpho Samorini, representantes da Samarco. Foto: HM Comunicação

Alysson Werneck Pereira, gerente-geral de operações da Samarco, falou sobre a importância da obra e a parceria entre a empresa e o município. “A Samarco já vem acompanhando esse que é um desejo histórico do município e enxergamos a oportunidade de estar presente neste momento”. A empresa investiu R$ 4 milhões em equipamentos para o hospital.