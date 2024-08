Hospital Dr. Luiz Buaiz será entregue como maternidade e vai oferecer outras especialidades a partir de setembro

Foto: divulgação/Prefeitura de Guarapari

O Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz será entregue oficialmente para administração do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) na noite desta sexta-feira (16). O evento de inauguração e entrega do equipamento de saúde está marcado para 18h, e vai contar com presença do prefeito Edson Magalhães e do vice-governador Ricardo Ferraço.

Localizado na Praia do Morro, o Hospital é um desejo antigo dos moradores da cidade e começou a sair do papel há cerca de seis anos. Após inúmeros atrasos, a prefeitura vai entregar a obra totalmente concluída para que o Hifa passe a gerir com serviços de maternidade.

Após 30 dias da inauguração, a instituição deverá oferecer outras nove especialidades médicas: pediatria, clínica médica, cirurgias, enfermaria, UTI, ortopedia, traumatologia, cardiologia e pneumologia. O empreendimento terá capacidade de abrigar 140 leitos de internação e 23 de pronto-socorro em uma estrutura de quatro pavimentos.

O Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz é resultado de um investimento de cerca de R$ 45 milhões e foi equipado com auxílio de uma doação da Samarco, de R$ 4 milhões, e investimento do Governo do Estado, de R$ 11 milhões.

Em entrevista coletiva para a imprensa local na última terça-feira (13), o prefeito afirmou que a estrutura completa do hospital irá oferecer atendimentos de média e alta complexidade, atendendo às demandas da população de Guarapari e cidades vizinhas.