Hugo Luiz e Cleber Bianchi tomam posse como prefeito e vice de Alfredo Chaves

Prefeito Hugo Luiz, vice Cleber Bianchi e secretários. Foto: Renan Alves/PMAC

Nesta quarta-feira (1º), Hugo Luiz Pícoli Meneghel e Cleber Bianchi (Clebinho) assumiram oficialmente os cargos de prefeito e vice-prefeito de Alfredo Chaves, respectivamente. A cerimônia de posse aconteceu no plenário da Câmara Municipal e contou com a presença da comunidade, além de autoridades locais e estaduais.

O evento foi conduzido pelo presidente eleito da Câmara, vereador Josimar Piumbini (Republicanos). Em um momento solene, também foram empossados os nove vereadores eleitos que comporão o Legislativo municipal no mandato 2025-2028.

Após a cerimônia, na sede da Prefeitura, Hugo Luiz recebeu simbolicamente a chave do município das mãos da ex-vice-prefeita Jane Casteglione Bettcher.

Prefeito, vice e os vereadores empossados. Foto: João Vi/PMAC Hugo Luiz, Cleber Bianchi e Jane Casteglione. Foto: Dirceu Cetto/PMAC

Durante seu discurso, o novo prefeito agradeceu à população pela confiança depositada em sua gestão e destacou as expectativas para os próximos anos.

“Enfrentaremos muitos desafios, mas com a colaboração de todos, vamos reposicionar Alfredo Chaves no lugar de destaque que merece. Nosso objetivo é resgatar a autoestima da população, melhorar os serviços de saúde, garantir boas condições nas estradas e criar oportunidades para geração de emprego e renda. Muito obrigado a todos pela confiança!”, afirmou Hugo.

Saiba quem são o prefeito e o vice

Com 25 anos, Hugo Luiz é o prefeito mais jovem na história de Alfredo Chaves. Formado em Direito, iniciou sua trajetória política como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e foi eleito vereador em 2020 com 345 votos.

Cleber Bianchi, o vice-prefeito, tem 41 anos, é produtor rural e possui experiência em administração de empresas, sendo casado e pai de dois filhos.

A administração recém-empossada se comprometeu a manter um diálogo constante com a população, priorizando demandas, sugestões e necessidades das comunidades urbanas e rurais.

“Queremos construir uma gestão próxima, que esteja atenta às reais necessidades das pessoas. É nosso compromisso ouvir, compreender e agir para melhorar a vida de todos”, finalizou o prefeito Hugo Luiz.

Conheça os secretários municipais

Secretária Municipal de Assistência Social: Alvineia Dona Oss

Secretário Municipal de Agricultura: Felipe Lovatti Holzmeister

Chefia de Gabinete: Darcy Marchiori de Paula Gaigher

Secretário Municipal de Comunicação Social: Dirceu de Souza Cetto

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Planejamento: Jane Casteglione Bettcher

Secretário Municipal de Esportes e Lazer: Ricardo Paterlini

Secretária Municipal de Educação: Sônia Francisco Klein

Secretária Municipal de Finanças: Aline Dias Silva

Secretário Municipal de Meio Ambiente: Leandro B. Borges

Secretário Municipal de Obras: Luiz Alberto Bianchi

Secretária Municipal de Saúde: Taís Lima Teixeira Uliana

Secretário Municipal de Serviços Urbanos: Francisco de Assis José dos Santos

Secretário Municipal de Turismo e Cultura: Fernando Bruschi

Diretor do Sistema Autônomo de Água e Esgoto (Saae): Alexandre Elias Aboumrade

Secretário Municipal de Segurança Pública: Jonacir José Denadai (Titi)

Coordenador Defesa Civil: Gabriel Nicheti

Controlador: João Marcos Biancardi Alves

Secretário Municipal de Administração: Jefferson Guisso Neves

Procurador Geral Municipal: Marcos Alberto Stefanon Sezini

*Com informações da Prefeitura de Alfredo Chaves.