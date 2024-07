Ideally Construtora entrega o Lúcia Pandolfi, primeiro edifício do ‘Top 6’ em Guarapari

Foto: divulgação

Com 1 ano e 6 meses de antecedência, a Ideally Construtora entregou, no último sábado (29), o Edifício Lúcia Pandolfi, na Praia do Morro, em Guarapari. O empreendimento é o primeiro do conjunto “Top 6” que a construtora lançou em dezembro de 2021.

O sócio proprietário da Ideally, Rodolfo Mai, comemorou mais uma entrega da empresa. “É um sentimento de dever cumprido e gratidão, primeiramente a Deus e à nossa equipe, que se empenhou muito. Conseguimos entregar em um prazo excelente, que deixou todos nós e os clientes extremamente satisfeitos”, afirmou.

A arquiteta e sócia proprietária da Ideally, Iasmin Mai Geraldo e Rodolfo Mai Fotos: HM Comunicação

Localizado à beira mar da Praia do Morro, o edifício oferece apartamentos com até quatro suítes, distribuídos em apenas três unidades por andar. “A entrega do Edifício Lúcia Pandolfi vem para nós, da Ideally Construtora, como a concretização de um marco do ‘Top 6’, onde lançamos os prédios, fizemos as obras e agora estamos entregando aos clientes. E logo mais, dia 6 de julho será a entrega do edifício Platinum”, destacou Rodolfo.

Fachada com vista do mar

A arquiteta e sócia proprietária da Ideally, Iasmin Mai, responsável pelo projeto do empreendimento, explicou que o tema marítimo ganhou notoriedade no hall de entrada do edifício. “Nós tivemos um bom espaço para trabalhar a iluminação devido ao pé direito. Usamos quadros e itens que remetam a praia, que nós gostamos de usar e sempre agrada.”

Depoimentos

Felipe André e Maykiani com o pai, Pedrinho, e primo Roberto

“Temos uma relação de um tempo com a Ideally. O Geraldo e o Rodolfo são incríveis. Nós adquirimos duas lojas e um apartamento, virei morar aqui, é um dos mais bonitos que já fizeram. A Ideally sempre faz coisa boa, o atendimento é sensacional.” – Felipe Veloso André, comerciante.

Alexander Vinicius e os filhos. Fotos: HM Comunicação.

“A negociação foi supertranquila, fizemos algumas alterações para deixar o apartamento com a nossa cara e contamos com uma arquiteta particular, e a Ideally prontamente atendeu as expectativas. Gostamos muito do projeto e temos certeza de que seremos muito felizes aqui.” – Alexander Vinicius da Costa, engenheiro químico.

Luís Cláudio e Maria Cristina e o corretor Lucas Braga

“Nós compramos na planta e sempre buscamos diminuir o risco, e pesquisando sobre a Ideally pude constatar o tamanho e porte da empresa e a satisfação das pessoas que compraram.” – Luiz Cláudio de Almeida e Silva, médico veterinário.

Cristiano e a esposa, Daliana

“Tive um contato inicial com a Ideally através do corretor. Viemos de Minas e decidi ficar na praia. Foi uma negociação muito tranquila, sem problemas, foi muito bom. O apartamento ficou lindo, tudo o que foi pedido foi feito. Fizemos algumas alterações e ficou tudo perfeito.” – Cristiano Roosevelt, engenheiro metalúrgico, e Daliana Patrícia Coelho, pedagoga.

Aline e Leonardo

“Fiquei supersatisfeito com a forma que eles nos atenderam. Nós não morávamos em Guarapari, mas toda vez que vínhamos à cidade existia esse contato com a Praia do Morro, quando vimos a possibilidade de comprar um produto da Ideally ficamos muito contentes. As expectativas que criamos foram atendidas, tanto em relação à qualidade, quanto à negociação sempre com muita transparência, e o fato de entregar o edifício antes do prazo surpreendeu e nos deixou muito felizes” – Leonardo Correa, corretor de imóveis, e Aline dos Santos Correa, médica.

Renata Carla

“Apartamento maravilhoso, a construtora está de parabéns, tudo perfeito! Nós já tivemos outro apartamento aqui e esse surpreendeu demais. Somos de Caratinga, Minas Gerais, e essa vista é maravilhosa, estou muito satisfeita.” – Renata Carla Lélis Teixeira, do lar.

Sheila (cen.) com o filho Joanan (esq.) e a mãe, Marlene (dir.)

“Essa aquisição foi um sonho meu e do meu esposo. Achei excelente, o acabamento muito bom, desde o primeiro momento que estivemos na Ideally fomos muito bem atendidos. Eu acho que recebemos um bom retorno” – Sheila Pereira Martinez, advogada.

