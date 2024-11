Indicada ao Grammy, Anitta será atração de pré-réveillon em Guarapari; saiba detalhes

Foto: reprodução/Facebook

A cantora Anitta será a grande atração do pré-réveillon do Brava Beach Club, em Guarapari, no dia 30 de dezembro. A carioca, que recentemente foi indicada ao Grammy 2025 na categoria de Melhor Álbum de Pop Latino com o projeto “Funk Generation”, promete agitar o público da Enseada Azul com seus hits internacionais e nacionais.

Além dela, o duo de DJs Cat Dealers também se apresenta na noite, garantindo uma festa que mistura pop, funk e música eletrônica.

O Brava Beach Club é a mais nova casa de shows de Guarapari, localizada na Enseada Azul, e será inaugurada em dezembro deste ano. Inspirado no estilo do Cafe de la Musique, que foi referência durante os verões da cidade entre 2018 e 2020, o novo espaço promete uma estrutura com capacidade para até 10 mil pessoas.

O local contará com uma área principal para grandes shows e um espaço secundário, mais reservado, destinado a eventos menores para até 2 mil pessoas, além de uma vista privilegiada para o mar e cenários “instagramáveis”.

Ingressos e valores

Os ingressos para o pré-réveillon de Anitta no Brava Beach Club estão disponíveis no site da Zig.tickets, com valores que variam conforme os setores da casa. Confira as opções:

Geral: maior parte dos ingressos, abrangendo 90% da capacidade total do evento. Inteira (2º lote): R$ 260,00 (+ taxa de R$ 31,20) Meia (2º lote): R$ 130,00 (+ taxa de R$ 15,60) Solidário (2º lote): R$ 140,00 (+ taxa de R$ 16,80)

Frontstage: um espaço exclusivo em frente ao palco, com número limitado de ingressos (não inclui Open Bar). O acesso ao setor Geral está incluído. Inteira (1º lote): R$ 600,00 (+ taxa de R$ 72,00) Meia (1º lote): R$ 300,00 (+ taxa de R$ 36,00) Solidário (1º lote): R$ 310,00 (+ taxa de R$ 37,20)

Camarote Brava – Open Bar: área limitada para 400 pessoas, com acesso aos setores Frontstage e Geral. O Open Bar inclui vodka, gin, whisky importados, cerveja, energético, suco, refrigerante e água. 2º lote: R$ 500,00 (+ taxa de R$ 60,00)



Serviço

Pré-réveillon com Anitta e Cat Dealers

Quando: 30 de dezembro de 2024

Onde: Brava Beach Club – Enseada Azul, Guarapari

Ingressos: disponíveis no site da Zig.tickets