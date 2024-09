Inscrições abertas para oficina gratuita de Maquiagem de Efeitos Especiais com Rodrigo Aragão, em Guarapari

Fotos: divulgação

A Fábulas Filmes, produtora do cineasta Rodrigo Aragão, abriu inscrições para oficinas gratuitas de maquiagem de efeitos especiais. As aulas serão nos dias 14, 21 e 28 de setembro, das 8h30 às 12h30, no estúdio da Fábulas Filmes, em Santa Mônica. A iniciativa é uma oportunidade única de aprender com um dos mais renomados especialistas em efeitos especiais do Brasil.

Rodrigo Aragão, cineasta com 30 anos de experiência, é reconhecido por suas técnicas de efeitos práticos no cinema. Entre suas obras, destaca-se o longa “As Fábulas Negras” (2014), que contou com a direção de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, em seu último trabalho como diretor.

Aragão vê nas oficinas uma chance de formar novos talentos em Guarapari. “Depois de anos trabalhando e morando em vários lugares, decidi continuar produzindo em Guarapari e, para isso, preciso buscar e formar pessoas aqui”, afirmou. Os interessados em participar podem se inscrever até a próxima segunda-feira (09), ao meio-dia, por meio do link.

A oficina faz parte do projeto de desenvolvimento do próximo longa do cineasta, intitulado “O Besouro de Aço”, que será o nono filme da carreira do diretor. “Minha expectativa é difundir conhecimento e encontrar pessoas com potencial para se tornarem profissionais na área”, afirmou ele, que planeja ensinar técnicas de transformação utilizando materiais acessíveis.

O diretor destacou que as oficinas são voltadas para aqueles que têm interesse em cinema e gostam de trabalhos manuais. O projeto conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, gerido pela Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura de Guarapari.

Sobre a importância dos editais de apoio à produção cultural, Aragão foi enfático: “Incentivo à cultura é uma peça fundamental dentro de uma civilização. A cultura capixaba é muito rica, mas praticamente esquecida.” Ele destacou ainda que Guarapari possui um grande potencial para o audiovisual, com diversos profissionais que já trabalham na área.

Serviço:

Oficina de Maquiagem para Efeitos Especiais com Rodrigo Aragão

Datas: 14, 21 e 28 de setembro

Horário: 8h30 às 12h30

Local: Estúdio da Fábulas Filmes – Rua Berilo, 333, Santa Mônica, Guarapari

Inscrições: até segunda-feira (09) às 12h, por meio deste link.

Gratuito