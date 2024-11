Ironman: atleta de Guarapari completa desafio de triatlo em Portugal e compartilha experiência

Fotos: acervo pessoal

O atleta Darik Vieira, natural de Guarapari e atualmente residente em Portugal, participou recentemente de um dos maiores e mais desafiadores eventos de triatlo do mundo: o Ironman. A competição, de longa distância, exige que os atletas nadem 3,8 km, pedalem 180 km e corram 42,2 km, tudo sem intervalos, e dentro de um tempo limite de 17 horas. Reconhecido por seu alto grau de dificuldade, o Ironman atrai participantes de todo o mundo.

Darik, que possui uma trajetória no jiu-jitsu com 19 anos dedicados ao esporte, incluindo participações em campeonatos mundiais, pan-americanos e brasileiros, contou como foi vivenciar essa nova experiência no triatlo. “Foi minha primeira vez competindo no Ironman e é uma realização poder chegar e ver que é capaz, que se esforçou para estar ali e conseguiu atingir o objetivo de passar pela linha de chegada”, disse o atleta e empresário, que se mudou para Portugal há seis anos e agora se dedica ao triatlo.

Ele conta que sua preparação para o Ironman foi curta, mas intensa, focada no fortalecimento mental. “Me preparei por pouco tempo, aproximadamente 40 dias. Eu me preparei mais mentalmente, porque sei que o corpo é o soldado e a mente é o general, então quando a mente diz, o corpo tem que obedecer”, compartilhou, destacando a importância do controle psicológico para enfrentar os desafios físicos.

Agora, Darik já pensa no futuro, e conta que seu próximo objetivo é participar do Ultraman, e seguir explorando competições de longa distância, corrida e natação.