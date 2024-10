Léo Português e Hugo Luiz são eleitos novos prefeitos de Anchieta e Alfredo Chaves

Os eleitores de Anchieta e Alfredo Chaves já conhecem seus novos prefeitos, eleitos neste domingo (06), após a apuração dos votos divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Léo Português assume a prefeitura de Anchieta, enquanto Hugo Luiz vence a disputa em Alfredo Chaves.

Anchieta

Em Anchieta, Léo Português foi escolhido com 42,33% dos votos válidos. O candidato garantiu a vitória com uma diferença de 2,66% em relação ao segundo candidato mais votado, Marquinhos Assad (Pode).

Fotos: divulgação

Léo Português foi vereador de Anchieta no período de 2005 a 2008. Depois, exerceu função pública como secretário tanto na gestão do ex-prefeito Edival Petri quanto na do filho, Fabrício Petri, que encerra seu segundo mandato este ano. Ao longo dos anos, Léo Português atuou nas áreas de Turismo, Segurança, Obras, Infraestrutura e Governo.

Alfredo Chaves

Já em Alfredo Chaves, Hugo Luiz venceu com 58,05% dos votos, superando o segundo candidato mais votado, Rolmar Botecchia (PSB), que teve 31,91%.

Hugo Luiz encerra, neste ano, seu primeiro mandato como vereador em Alfredo Chaves. Com 25 anos, o novo prefeito do município tem formação em eletrotécnica pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Campus Guarapari, além de ser advogado formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Para conferir os resultados completos e as porcentagens de todos os candidatos, acesse https://resultados.tse.jus.br.