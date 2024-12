Leonardo Abrantes e Renato Lorencini são diplomados em Anchieta

Renato Lorencini e Leonardo Abrantes. Fotos: divulgação

Na última quarta-feira (18), o prefeito eleito de Anchieta, Leonardo Abrantes (PSB), e o vice-prefeito, Renato Lorencini (União), foram oficialmente diplomados pela Justiça Eleitoral. A cerimônia, realizada no Espaço Cultural CÉU das Artes, atraiu um grande público, que lotou tanto o auditório quanto a área externa do local. Além dos escolhidos para o Executivo, vereadores eleitos e suplentes também participaram do evento.

Durante a solenidade, o juiz eleitoral Dr. Diego Ramirez destacou a importância de um processo eleitoral limpo, em que o eleitor é o verdadeiro protagonista. Em seguida, declarou diplomados os vereadores, suplentes, prefeito e vice-prefeito.

Emocionado, Abrantes agradeceu o apoio da família e ressaltou o papel de Fabrício Petri em sua trajetória política. Em seu discurso, reafirmou o compromisso de trabalhar pelos cidadãos de Anchieta.

“O processo eleitoral se encerra hoje com a diplomação, e a partir do dia 1º de janeiro serei prefeito de todos os anchietenses. Trabalharei dia e noite para melhorar ainda mais a vida do nosso povo. Assumi este compromisso durante a campanha e já levo ele em meu coração como objetivo principal. Estarei presente no dia a dia das pessoas, nas comunidades, atuando naquilo que melhore principalmente a vida dos que mais precisam”, declarou Leo.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.