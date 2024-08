Liquida Anchieta chega à 18ª edição com promoções, música e sorteios

Foto: divulgação/Prefeitura de Anchieta

Entre os dias 29 e 31 de agosto, Anchieta se tornará o centro das atenções para consumidores em busca de ofertas imperdíveis e entretenimento. A 18ª edição da Liquida Anchieta será realizada no estacionamento da Prefeitura Municipal, reunindo uma série de atividades e promoções que prometem movimentar a cidade.

O evento, que já se consolidou como uma das maiores feiras de descontos da região, acontecerá das 14h às 22h e contará com uma variedade de produtos com preços especiais. Além disso, os visitantes poderão desfrutar de uma programação musical ao vivo todas as noites, tornando a experiência ainda mais atrativa.

O evento também contará com uma praça de alimentação diversificada, oferecendo opções gastronômicas para todos os gostos, tornando a visita à Liquida Anchieta uma experiência completa para toda a família.

Este ano, os consumidores que realizarem compras durante o mês de agosto, até o final do evento, terão a chance de participar de sorteios que somam R$ 2.000,00 em vale-compras, uma oportunidade a mais para garantir bons negócios.

A Liquida Anchieta é uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Anchieta, com o apoio da Prefeitura Municipal de Anchieta, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do Governo do Estado do Espírito Santo.

Confira a programação musical:

29/08 (quinta-feira) às 21h: Leo Zanol

30/08 (sexta-feira) às 21h: Art Samba

31/08 (sábado) às 21h: Banda Maçã do Amor

Serviço:

Liquida Anchieta 18ª Edição

Data: 29 a 31 de agosto

Horário: 14h às 22h

Local: Estacionamento da Prefeitura Municipal de Anchieta

*Com informações da Prefeitura de Anchieta.