Ludmilla em Guarapari: saiba data, local e preços dos ingressos

Foto: divulgação

O verão promete grandes atrações para moradores e turistas de Guarapari, e pela primeira vez, a cantora Ludmilla confirmou que trará a turnê de pagode “Numanice” em janeiro para a cidade.

O projeto, que está na terceira edição, lotou shows em todo o país, e recentemente reuniu mais de 15 mil pessoas no Estádio do Restelo, em Lisboa, Portugal, de acordo com a assessoria da artista.

Além do litoral capixaba, a turnê ainda terá edições em Campinas (SP), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Recife (PE), Belém (PA), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e mais uma apresentação internacional em Miami, nos Estados Unidos.

Dona de hits como “Maldivas” e “Maliciosa”, Ludmilla alcançou, recentemente, mais de 1 bilhão de reproduções no Spotify somente em 2024. A artista também foi consagrada como a maior cantora preta da América Latina, somando mais de 7 bilhões de reproduções acumuladas nas plataformas musicais.

Confira todas as informações do show da artista em Guarapari:

Quando e onde acontece o show?

Ludmilla se apresentará no sábado, dia 11 de janeiro de 2025, no Brava Beach Club (Rua Praia Nova, S/N), nova casa de shows que será inaugurada em dezembro na Enseada Azul. Com capacidade para receber até 10 mil pessoas, o beach club será dividido entre área de grandes shows, e experiências com ativações, e outra para shows estratégicos para 2 mil pessoas. A abertura da casa no dia do show está prevista para 15h.

Quanto custam os ingressos e onde comprar?

Atualmente, os bilhetes estão no quinto lote. A venda ocorre no site da plataforma Sympla. Há duas opções de espaços para a apresentação: Open Bar e Front Stage (inteira e meia-entrada).

Open bar (gin, uísque, vodka, cerveja, energético, água e refrigerante): R$ 550,00 (+ R$ 71,50 taxa)

Front stage (inteira): R$ 360,00 (+ R$ 46,80 taxa)

Front stage (meia): R$ 180,00 (+ R$ 23,40 taxa)

De acordo com a plataforma, é proibida a entrada de menores de 18 anos no setor de Open Bar. A classificação etária do evento é de 16 anos.